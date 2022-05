Lío Pecoraro contó que vivió durante años en el departamento de "Quico": "Había dejado todas las..."

Entre las muchas experiencias que Buenos Aires le tenía reservada a Lío Pecoraro cuando decidió mudarse de su Rosario natal para hacer sus primeros pasos en el mundo del espectáculo en la gran ciudad, hay una que se llevó los premios.

Porque Pecoraro no sabía que le iba a tocar vivir en el mismo lugar donde lo había hecho Carlos Villagrán, el actor mexicano que por años interpretó al famoso personaje de “Quico”, aquel niño caprichoso que le hacía pasar las mil y una a El Chavo, de quien Lío había sido fan en su infancia

Así lo contó el co-conductor de El run run del espectáculo en su paso por PH Podemos hablar, cuando una de las consignas de la noche era recordar situaciones locas y sorprendentes con fanáticos.

"Yo soy fan de Roberto Gómez Bolaños. Una vez fue a Rosario, yo soy rosarino y mi mamá me prometía todo el tiempo que me iba a llevar a verlo. No pude ir y me quedé con las ganas de conocer al Chavo y al Chapulín Colorado", comenzó Lío en el ciclo de Telefe.

Y siguió: "Pero sí tengo una linda anécdota. Yo viví, cuando me vine a Buenos Aires, en el departamento donde había vivido Carlos Villagrán, cuando estaba trabajando acá en Argentina”. El periodista señaló que el actor había dejado en el domicilio varios objetos que daban cuenta del cariño y la admiración que se le tenía en el país en aquellos años, cuando El Chavo del 8 era un éxito absoluto.

“Había dejado todas las placas de recuerdo, entonces yo abría los armarios y las veía", recordó Pecoraro, y agregó: "Las placas decían 'Homenaje de la Ciudad de Buenos Aires a Carlos Villagrán por su personaje 'Quico' y por hacer divertir tanto y tan sanamente a toda Latinoamérica'".

"No sabés lo contentos que deben estar ahora los que les dieron los premios", intervino divertida Cristina Pérez, a lo que Andy Kusnetzoff acotó: "Estaba pensando esto, el chabón habrá dicho 'pongo esto en la valija o lo dejo todo acá, ya fue".

Pero la figura de Crónica TV también contó que le tocó estar del otro lado y vivir un episodio alarmante con una fan, años atrás. “Me pasó una situación complicada con una chica fanática cuando trabajaba en el canal Magic Kids, año 2001, en el programa Zona Virtual”.

“Esta chica se había fanatizado tanto que se apersonó varias veces en mi casa; quería ser mi amiga y entablar una relación de la cual yo no tenía ningún interés. Aparte era un programa para chicos, yo era mayor de edad, no quería tener ningún tipo de contacto”, indicó.

“Un día me amenazó con que me iba a tirar ácido muriático en la cara y me asusté muchísimo. Evidentemente, estaba fuera de sus cabales, y tras decirle que la iba a denunciar, gracias a Dios no apareció más”, cerró Lío Pecoraro, que en marzo volvió al estudio de Crónica, luego terminar exitosamente su tratamiento contra la leucemia, que había arrancado en octubre de 2021.