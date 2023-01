Escándalo en Telefe: qué periodista se va por la llegada de Pía Shaw

Luego de anunciar que se despedía de LAM, fue una incógnita durante varios días qué sería del futuro profesional de Pía Shaw, algo que finalmente quedó revelado en las últimas horas: se suma ciclo A la Barbarossa.



La periodista decidió cambiar de aire, salir de su zona de confort en el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América, y ahora se conoció que se sumará al programa de Georgina Barbarossa en Telefe.



A pesar de ser una de las periodistas de espectáculos más queridas del medio, no todos parecen estar contentos y recibirla con los brazos abiertos en el canal de las pelotitas, según contó De Brito.



De acuerdo a la información del conductor, se desató una inesperada polémica en los pasillos de Telefe, dado que se supo que un panelista abandonará el programa de Georgina tras conocerse la llegada de Pía Shaw.



Ninguno de los integrantes del programa A la Barbarossa quiso revelar de quién se trata, pero Ángel de Brito, que siempre está un paso adelante, compartió los detalles en LAM, junto a sus Angelitas.



Allí, De Brito contó que hay una panelista que no estaría para nada contenta con la incorporación de Pía Shaw. “A mí me cuentan que se va Lio Pecoraro y que Nancy Pazos está del orto con la llegada de Pía”, reveló Ángel.

Lío Pecoraro y Nancy Pazos, los afectados por la llegada de Pía Shaw a Telefe.



Hace unos días, el conductor había adelantado los detalles de la llegada de Pía Shaw a Telefe, dejándole, además, un pequeño reproche. “La Angelita abandónica, que decía que no tenía nada arreglado, que nadie le creyó, me enteré por hablar con pelota roja de Telefe, que Pía ya había firmado un contrato”, contó.



Hasta el momento, Pía Shaw no se pronunció al respecto de su llegada al programa de Georgina Barbarossa ni tampoco dijo absolutamente nada acerca del supuesto enojo de Nancy Pazos con su arribo a Telefe, pero lo concreto es que el escándalo ya está instalado.