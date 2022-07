Pía Shaw cruzó con furia a Estefi Berardi en LAM: “Me parece de cuarta que…”

Pía Shaw y Estefi Berardi construyeron un momento de alta tensión en el aire de LAM, un tenso intercambio de opiniones que alcanzó un límite de conflicto y que se generó por el tratamiento de la noticia de la supuesta tercera en discordia en el divorcio de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto.

Todo comenzó con una opinión de Estefi sobre el accionar de Karina Iavícoli, quien fue la encargada de soltar la información en Socios del espectáculo de una probable intervención de la novia de Iván Noble con el marido de Callejón, una teoría explosiva.

Berardi exclamó sobre su colega: "Ya se viene mandando algunas Karina... Ella me parece muy buena profesional pero a veces le viene errando a algunas cosas. Hace un tiempo le dije en privado que tenga cuidado con algunas cosas". Así como ratificó que ella sí se comunicó con Martina.

Al escuchar a su compañera, Pía Shaw sintió una indignación y le sacó a relucir un accionar suyo en otro caso, así se activó una discusión acalorada. "¿Pero qué somos? ¿Abogados de nosotros mismos los periodistas? Cuando vos hiciste lo de Sabrina Rojas y el Tucu López nadie salió a decirte nada", bramó.

Shaw continuó con su bronca, motorizada en la manera de analizar el trabajo de Karina y le espetó: "Sí les pediste perdón, pero 3 meses más tarde... ¿Qué es esto de estar juzgando lo que hace un colega? Me parece de cuarta".

Estefi se mantuvo en su posición y le devolvió a la angelita: "A mí me parece que está mal no chequear y ensuciar así a una persona". El tono creció, la atmósfera se cargó de electricidad cuando Shaw le consultó a Berardi en modo irónico: "¿Y vos con el Tucu y Sabrina chequeaste?".

De ese modo, la panelista más joven de LAM trató de explicar su intervención en el caso de Rojas y López: "Yo nunca conté una infidelidad. Lo que conté de Sabrina y el Tucu fue de un chat picante entre el Tucu y una chica que nunca vio. Después me arrepentí, no debería haberlo contado, me sentí mal y le pedí perdón a Sabrina porque no tengo problema en reconocer los errores. Pero le pedí perdón por contarlo, no porque el tema era mentira".