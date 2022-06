La decisión de Estefi Berardi: ¿se va o no con Jorge Rial a C5N?

Jorge Rial volverá a conducir un programa diario en la pantalla de C5N, con el estreno televisivo de “Argenzuela”, que saldrá al aire a partir del 4 de julio. Una de las aspiraciones del conductor es sumar a Estefanía Berardi.



Por esta razón, existieron varias charlas y finalmente se definió la cuestión, ya que fue el propio Jorge Rial quien reveló si Estefi aceptó la propuesta de sumarse a la pantalla de C5N, ya que actualmente forma parte de LAM (América) y Mañanísima (Magazine).



“No se puede. El canal (América TV) no se lo permite. Ángel y Mandarina le dieron el ok, pero no se puede”, contó Rial, que además comentó que la panelista no estaba dispuesta a renunciar a ninguno de los programas.





“Me gusta que me pegó varias veces. Me parece que se le planta mucho a Ángel y a Yanina. Me pareció piola. Se nos podía plantar a todos. Y es intensa también. Tiene mi teléfono y manda mucho audio”, agregó Rial.



Al escuchar las palabras elogiosas de Jorge Rial, Estefi Berardi explicó las razones por las que no podrá, finalmente, sumarse al programa que el conductor estrenará a partir del lunes 4 de julio.



“Llevó mucho tiempo. Él hizo todo lo posible, pero por un tema de contratos de exclusividad, no se pudo lograr”, aclaró Estefi, que confesó que el proyecto le interesaba.





“Le re agradezco que haya pensado en mí y lo primero que le dije fue que sentí que me iba a matar al aire con él, pero siempre con respeto. En algún momento se dará”, agregó la panelista.



Ante esta imposibilidad de sumar a Berardi, trascendió en las últimas horas la intención de Rial de sumar a Mariana Brey, actualmente panelista de Socios del Espectáculo, programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.