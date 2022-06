Estefi Berardi reveló el tajante consejo que le dio a Camila Homs sobre De Paul: “Le dije en la cara que…”

La escandalosa separación, por el modo en que se produjo, direccionó las luminarias sobre su figura. Ahora, Camila Homs se convirtió en una celebridad, una persona que despierta interés y mucha empatía por la posición en la que quedó en el romance de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

La blonda está intentando lamer las heridas, reconstruirse del golpe anímico de la ruptura del hombre con el que edificó una extensa pareja y con el que se convirtió en madre de dos pequeños. En ese contexto, la ahora modelo fue descubierta de paseo con un festejante.

Las imágenes se viralizaron con fuerza el fin de semana, y en un primer momento generaron confusión sobre la identidad del galán, hasta que se detectó que se llama Carlos Benvenuto, un empresario de 37 años que reside en Puerto Madero.

En todo este terreno, apareció Estefi Berardi para revelar las charlas de tenor privado que mantuvo con Camila, en las que le extendió un consejo sobre cómo manejar el desamor con de Paul. Así, la panelista contó: "Ella se merece a alguien mejor, se lo dije en la cara".

Para aportar más detalles al diálogo, Estefi añadió: "A ella le va a venir alguien mejor. Que la respete, que se quede con ella y la banque en todas".

Hasta que la también angelista narró una conversación muy íntima que desarrolló con Homs: "La última vez que hablé, que le quise hacer una nota, pero sin hablar puntualmente de algo para no incomodarla me dijo 'todavía no me siento tan fuerte como para hablar'. Como que está en esa reconstrucción que está logrando".

Además de todo ese feedback con la ex del mediocampista de la Selección Argentina, Berardi compartió en el ciclo de Carmen Barbieri pormenores de la noche en la disco Tequila, donde Camila fue captada muy románticamente bailando con Benvenuto.

La mediática expresó: "No le importa que pongan canciones de Tini, los baila igual. Porque para mí sacás un poco a la música de la persona."Cuando ella se fue, se fue él también. Desaparecieron los dos".