Estefanía Berardi se retiró furiosa del estudio en pleno vivo: "¿Me está boludeando?"

Estefi Berardi se cruzó al aire con John Milton durante una entrevista que le realizaron al hipnotizador en el programa Mañanísima que conduce Carmen Barbieri y terminó retirándose del estudio furiosa.

"¿Me está boludeando? Yo lo único que dije es que no me tenías que tocar el cuello", reaccionó indignada la panelista luego de que el invitado le propusiera investigar qué es la "respiración holotrópica para ver si existe, porque a lo mejor también es Photoshop".

Berardi se descargó tras manifestar su enojo por la contorsión que le hizo el hipnotizador durante su primera visita al ciclo: "No sos osteópata. No está bueno el boludeo...", lanzó visiblemente enojada.

"Soy hipnoterapeuta calificado y tengo conocimientos en osteopatía y quiropráxia", se defendió Milton, quien remarcó su postura de no querer confrontar con ella y le pidió disculpas.

"Bueno, vamos a escucharnos entre todos", expresó Barbieri intentando interceder cuando la charla comenzó a levantar temperatura. "No te dirijas más a mí porque me mandás a investigar y yo investigo lo que me interesa", reaccionó la panelista. ¿Querés retirarte?, le ofreció la conductora al notarla muy incómoda. "Si, claro", respondió Berardi.