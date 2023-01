La bomba que lanzó Florencia Peña por el mega éxito de Casados con hijos en el teatro

La semana pasada, Florencia Peña se reencontró con el personaje más icónico de su carrera como actriz: volvió a encarnar a Moni Argento, en la versión teatral de la serie televisiva Casados con hijos. En medio de la vorágine por el show y el éxito de cada función, Peña lanzó una bomba.

Lo cierto es que la locura de los fanáticos de la serie de televisión que acompañó a millones de argentinos es una alegría para todo el elenco, pero también representa un esfuerzo enorme. Por ello, Florencia Peña comunicó a través de sus redes sociales que dejará su programa LPA (La Pu*@ Ama).

El ciclo nocturno de la pantalla de América continuará hasta fin de mes, ya que a la actriz le resulta imposible “compatibilizar tanto trabajo en este momento”.

"El suceso de Casados nos está dejando de cama a todos, pero una cama alegre. Pero ante esta situación de sentir que agregamos funciones y que no tenemos una edad para hacer tanto, decidí terminar el programa LPA a fin de mes", explicó la actriz.

"Pensé que iba a poder pero son dos cosas con mucha energía”, comentó Peña y agregó: “LPA que es un programa que amo y que nos ha dado muchas satisfacciones, y hemos sido muy felices con un grupo divino con el que nos divertimos mucho. Hemos hecho muchas locuras que en general no se hacen tanto en la tele y me llevo muchos amigos. Ahora no puedo seguirlo en este momento, no sabría cómo hacerlo”.

Florencia admitió que “es difícil soltar cosas que te hacen muy feliz” y destacó el trabajo tanto de las personas que aparecen en pantalla como de cada uno de los que se encuentran detrás de cámara.

Describió al ciclo televisivo como una “experiencia hermosa” y luego expresó sus agradecimientos: “Le agradezco mucho a América que me haya dejado hacer un programa con el nombre de La Puta Ama, que no se atrevió nadie hacerlo. Me alegro que hayan tenido la cabeza un poco irruptiva y nos hayan dejado salir a jugar". De tal forma, el fin de la relación entre el canal y Peña deja abierta la posibilidad de proyectos futuros.

La comedia más exitosa de la televisión argentina volvió a tocar los corazones del público tras 17 años del final de la serie. Exceptuando a Érica Rivas, reemplazada por Jorgelina Aruzzi, la mayor parte del elenco original se sumó al desafío: Guillermo Francella, Darío y Luisana Lopilato y Marcelo De Bellis.