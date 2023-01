De espaldas, Florencia Peña se la jugó al enseñar sus curvas y mostrar de más

El comienzo del 2023 ha sido tremendo para varias celebrities argentinas, con vacaciones de ensueño o nuevos proyectos que las pusieron en boca de todos. Sin duda alguna, este también fue el caso de Florencia Peña, la actriz que volvió a darle vida a la icónica Moni Argento para el estreno de ‘Casados con Hijos’ en formato teatral. Después de 17 años del final de dicho programa, Los Argento volvieron para entretener a las familias con un formato renovado, aunque manteniendo su esencia.

El 5 de enero, la nueva versión de ‘Casados con Hijos’ aterrizó en el Gran Rex y, desde entonces, todo lo que rodea a la historia ha sido furor en las redes. Desde los clips del detrás de escena, las declaraciones de sus protagonistas y las curiosidades al respecto se han ganado la atención de los medios, como también de los fanáticos de la tradicional y disparatada familia argentina. Es por eso que Florencia Peña, como también sus compañeros de escena, la está rompiendo más que nunca.

FLOR PEÑA LUCIÓ SU FIGURA CON UN AJUSTADO VESTIDO VERDE. FOTO: INSTAGRAM @flor_de_p

En un video que la propia actriz de 48 años compartió con sus seis millones de seguidores de Instagram reveló que la emoción por el regreso de ‘Casados con Hijos’ es gigante. “¡Qué locura vivimos anoche en el estreno de Casados con hijos... He hecho mucho teatro, me he subido muchas veces al escenario, pero lo que vivimos anoche, yo no lo viví nunca en mi vida”, confesó Flor Peña.

Las fotos de Flor Peña que causan furor

En medio del éxito que están teniendo por ‘Casados con Hijos’, sus protagonistas han seguido volcándose a sus respectivos trabajos, sobre todo de las redes. Quien no deja de llamar la atención con cada uno de sus posteos es, por supuesto, la mismísima Flor Peña, ya que con cada nueva fotografía causa furor.

FLORENCIA PEÑA MODELÓ CON UN BIKINI ROSA QUE LEVANTÓ LA TEMPERATURA DE LA RED. FOTO: INSTAGRAM @flor_de_p

Posando de espaldas, la diva argentina reveló sus curvas de infarto, luciendo nada más que un bikini rosa con vuelos en la parte superior. Con mirada seductora y segura de sí misma, Flor Peña consiguió robar más de un suspiro, recibiendo miles de ‘me gustas’ y comentarios como los siguientes: “Que genia el lomazo que tenes con tres hijos!!!”; “Sin Dudas te dio Resultado. Diosa Total; “Pagué divas play moni flor que hermosa mujer maravillosa”; “Súper Diosa”; “Que hermosa mujer y bonita”; “uy con todo”; “Bombaaaaa”; “Niña bonita”.