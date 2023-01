El descargo letal de Moria Casán contra una mujer que la criticó por usar bikini

No hay duda alguna que Moria Casán es la reina de las respuestas filosas y, como tal, no iba a quedarse callada ante la catarata de críticas que llovieron en Twitter tras la publicación de una foto en la que se puede ver a La One en bikini.

La vedette disfrutó de una tarde en las playas de Mar del Plata, sin esperar que eso pudiera significar una polémica. Sin embargo, la comunidad de la red social del pajarito, se debatió entre personas que criticaban a la mediática por mostrar con libertad su cuerpo y quienes la defendieron a capa y espada.

De entre tantos comentarios, quien se llevó la respuesta fulminante de Moria fue una mujer que se burló de ella por su edad: “Tápese, señora. Ubíquese como lo que es, una mujer mayor”, seguido de emojis vomitando.

Típico de la actriz, quien normalmente se encuentra atenta a las interacciones y escándalos que suceden en Twitter, La One y su lengua karateca aparecieron para destrozar a la usuaria, quien terminó siendo bloqueada: “Me amo. Tapate vos, imbécil que gastás una picture en mí”.

Con el escándalo avanzado, Moria Casán siguió comentando sobre el tema: “Hello amores, me llaman para bancarme porque me muestro en bikini diminuta. Aclaro además que el tajo que se me ve arriba de mi pelvis es mi tattoo predilecto de mi cesárea. Grasa + celulitis + cesárea = libertad”.

“El soutien es de lencería ,y el bikini un moschino autentico, no de Senegal, jasa de los 90, thanks por mostrarme, amé la Bristol, gente anticareta, cuando fui al mar, pisé una milanesa y orgasmeé #prueben”, completó.

Pese a indicar en otro posteo que no se sintió “atacada”, Casán grabó un video en Instagram, antes de dar su función de Brujas en donde se expresó sobre el tema: “¿Cómo anda el ‘mediopelezco’ outlet que va por la colectora y que no se sabe que es, pero igual los bancamos, pobres? ¿Cómo van los que vampirizan, los pulpitos, los crotitos? ¿Todo divino?”.

“¿Así que me están cuestionando? Los conozco a todos. ¡Qué tupé cuestionarme! Son tan abajo y al mismo tiempo tan arriba, que igual me dan ternura. Los conozco tanto a todos, me han sobado todos, me han ‘felpudeado’ la pussy, ¿y ahora resulta que me cuestionan?”, picanteó.