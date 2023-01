¡El video! Susana Giménez explotó contra Jorge Rial tras sus falsas denuncias

Es sabido desde hace bastante tiempo que Susana Giménez y Jorge Rial no se quieren ni un poco, o al menos que no estarían pasando el mejor momento en cuanto a su relación mediática.



Una de las cuestiones que tanto los divide es la política. Jorge Rial, más ahora en su ciclo de C5N, se muestra muy afín al Gobierno y muy crítico a la oposición; en tanto que Susana remarca los errores del Gobierno y hasta decidió irse a vivir a Uruguay.



Esto había sido motivo de fuertes cuestionamientos por parte de Jorge Rial, que incluso hasta llegó a decir que su espectáculo en Punta del Este iba a fracasar. No obstante luego había aclarado que no era contra la Diva, sino que lo dijo en referencia a lo que ocurre con todos los argentinos que van a hacer teatro a Punta del Este.



Ahora, transitando la temporada de verano, Piel de Judas, la obra que protagoniza Susana Giménez en Punta del Este, es un verdadero éxito. Y, por supuesto, la actriz y conductor se acordó de Jorge Rial, quien denunció que las entradas las compraba el hotel donde ella se presentaba.



En un móvil con Socios del Espectáculo, Susana estuvo acompañada por Nicolás Repetto, quien fue a verla al teatro. Allí, el conductor destacó el trabajo de la Diva. “Impresionante. Viste cómo es ella”, expresó.



“No creía mucho en la temporada de invierno. Pero decían que vos sabías que iba a ser un éxito”, le dijo el cronista del programa de El Trece. “¿Cómo voy a saber? Bruja no soy. La bola de cristal no la tengo”, respondió entre risas Susana.

Susana Giménez, en su obra Piel de Judas, en Punta del Este.



“Además, yo siempre tengo miedo. No creas que soy tan canchera. Enseguida empiezo a pensar: ‘¿Y si no vienen? ¿Qué hago?’. Y más que, encima, habían dicho… Bue, no hablemos. Dejémoslo ahí”, dijo en referencia a aquellos dichos de Jorge Rial.



“No te enganches, porque después va y viene”, le aconsejó entre risas Nicolás Repetto. “Le tapaste la boca igual”, remarcó el cronista a modo de pincharla a Susana buscando una declaración picante.“Sí, por suerte, pero sin contestar. A mí me gusta estar alegre. No me gustan las peleas”, contestó Susana Giménez, quien se mostró muy sonriente, feliz por el éxito de su obra, pero muy memoriosa.