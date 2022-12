¿Amigadas? Moria Casán y Nacha Guevara se mostraron juntas y con buena onda

Sabido es que desde hace mucho tiempo Moria Casán y Nacha Guevara mantienen una disputa y una mala relación, por distintos motivos, algunos blanqueados y otros no, que sólo quedan en rumores y trascendidos.



Fue durante el Cantando 2020 que quedó en evidencia que Moria y Nacha no se podían ni ver las caras: cada vez que Nacha daba una devolución, Moria hacía gestos de desaprobación, como morderse los labios o taparse los oídos para no escucharla.



Un tiempo después, La One confesó cómo se originó la enemistad: contó que Nacha la agredió físicamente cuando participaban de una obra de teatro que se desarrollaba antes de la pandemia de Coronavirus.



“Lo que hizo en La Gran Depresión no tiene nombre, pero no me arrepiento de haberla ayudado o haberla puesto de reemplazo mío en Incorrectas, cuando nadie la quería por mala y por hincha pelotas”, expresaba Moria.



“No pude creer su maltrato hasta que un día ejerció violencia conmigo. Podría haberla denunciado o pegarle en el escenario, pero me fui como si nada porque entendí que es una mujer violenta”, añadió la Diva sobre Nacha Guevara.



“Es terriblemente sensible e insegura. Nunca conocí a una persona la fragilidad de ella. Dijo que tenía que aprender de mí porque era una maestra. Me tiene una gran admiración”, sostuvo la capocómica.

Nacha Guevara y Moria Casán.



Moria agregó, además, que ella hizo entrar a Nacha en trabajos que la hicieron ganar dinero, pero dejó entrever que el conflicto que tuvieron en la obra La Gran Depresión le colmó la paciencia y que habría sido uno de los detonantes de la pelea.



Ahora, en un breve video compartido por la cuenta de Twitter de LAM, se las puede ver juntas, como si ya hubiesen limado asperezas. “Moria y Nacha se amigaron en la #Rinconada”, tuiteó El Ejercito de LAM.