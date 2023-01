La decisión extrema que tomó Carmen Barbieri con Alfa de Gran Hermano

Cada vez que Alfa habla dentro de la casa de Gran Hermano es inevitable que pase inadvertido. Ya sea para el juego en sí mismo o para el exterior, como ya lo hizo en reiteradas ocasiones, aunque sin enterarse todavía.



En esta ocasión, contó algo ante sus compañeros dentro de la casa que hizo enojar Carmen Barbieri. Sí, así como se lee. Walter, el participante más veterano del reality show de Telefe, soñó que la conductora y capocómica se moría.



“A Alfa le voy a hacer un juicio porque dijo que yo me había muerto. Mi mamá me decía que, si soñaban eso, te alargaban la vida”, comentó Carmen Barbieri previo a pasar el video con el momento polémico.



“Soñó que te morías y que Fede estaba en el velatorio”, le dijo Pampito en Mañanísima. “Si gana, le voy a hacer un juicio para sacarle la plata. No, mentira, pero es feo lo que dice”, respondió Carmen, con un poco de humor.



En ese momento, la conductora pidió que pasara en tape en donde se ve el momento en el que Alfa su increíble sueño. “Yo me acosté y me dormí enseguida. Soñé que se murió Carmen Barbieri”, relató Walter.



“En las noticias vi a Federico Bal llorando como loco. Telefe Noticias contando que se retiró descompuesta de los estudios”, detalló Alfa en una charla en el patio con Thiago y el cordobés Maxi.

Carmen se enojó con Alfa de Gran Hermano.



Al volver al piso, Carmen siguió indignada. “Tiene un contacto afuera, porque, ¿sino cómo sabe que me fui descompuesta?”, se preguntó la conductora. “Capaz que es el Mago (Sin Dientes)”, acotaron en el panel del programa.



“Lo soñó”, le dijo Pampito. “¿Qué? ¿Es vidente?”, repreguntó Carmen Barbieri, incrédula ante la insólita situación que estaba relatando Alfa, que sigue generando polémicas tanto adentro como afuera de la casa de Gran Hermano.