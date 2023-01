Por qué Moria Casán planea hacerle un importante juicio a Fátima Flórez

Continúa escalando el conflicto escandaloso entre Moria Casán y Fátima Flórez, que ahora suma un nuevo capítulo, pero ya no mediático, sino legal, dado que La One decidió iniciarle un juicio.



Sucede que Fátima se encuentra en Villa Carlos Paz, con su espectáculo “Fátima es Mundial”, en donde entre los tantos personajes que interpreta se encuentra el de Moria Casán, quien no lo aprobó para nada.



Si bien la actriz imita a La One desde hace ya varios años, en esta oportunidad Moria expresó todo su enojo y aseguró que quiere recibir dinero por el uso de su marca personal. Por eso, decidió llevarla a la Justicia.



Todo comenzó cuando, hace unas semanas, Fátima era entrevistada en Socios del Espectáculo, en donde adelantó parte de lo que sería su show en Villa Carlos Paz. Sin embargo, luego de interpretarla, Moria le envió una serie de mensajes a los conductores y manifestó que no le gustaba ser imitada por Fátima.



Si bien en ese momento Moria se lo tomó con bastante humor, ahora volvió a hablar sobre el tema y fue realmente lapidaria. “Yo tengo una empresa y pagué un canon muy importante en Marcas y Registros para que se controle un poco todo el uso de mi nombre y lo que hacen en shows”, explicó.



“Si hay un uso de mi nombre en el escenario, aunque me honres, quiero un billetito, papito, como SADAIC, como Actores, que te saca guita”, agregó luego Moria Casán, explicando el motivo de su enojo.

Fátima Flórez imitando a Moria Casán.



Asimismo, se refirió al comentario que hizo Fátima Flórez, cuando la mandó a trabajar. “A mi me podés decir cualquier cosa, menos que vaya a laburar. Ahí no me molestó. Ella se dio cuenta de que la pifió y se puso muy nerviosa”, explicó la diva.



En ese contexto, Moria volvió a dejar en claro que no le gusta la manera en la que la actriz la imita sobre el escenario. “No tiene mucho mi voz. Mi voz es muy nasal, muy calentona. No me tiene mucho”, aseguró.