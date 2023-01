A dónde se fueron de vacaciones Emilia Attias y el Turco Naim: el álbum de fotos

La actriz Emilia Attias y el actor Turco Naim son una de las tantas parejas de famosos de la Argentina que decidieron armar las valijas en este verano y pasar unos días de vacaciones en el exterior.



La pareja eligió las playas de Ecuador y, como se puede observar en las redes sociales, principalmente en la cuenta de Instagram de la actriz, ambos la están pasando muy bien y disfrutando mucho.



“1 y 2 – Mi bikini; 3 – El paraíso y mis amigos cangrejos; 4 – No soy yo el/la del video. No estoy del todo segura de que la esté pasando bien; 5, 6 y 7 – Naturaleza sin filtro”, escribió en el feed de su Instagram Emilia Attias, junto a un carrusel de fotos.

Emilia Attias y su hija Gina. Foto: Instagram.



En otra de sus publicaciones, titulada “Random vacas ‘23”, Emilia Attias compartió nuevas postales y videos de sus días en Ecuador. En algunas de sus imágenes aparece su hija, Gina, de sólo siete años.



“Amo los atardeceres en el mar. Amo sacarle fotos a los gatos de los distintos lugares a los que voy. Son sus guardianes. Los cebúes chilling, mi modo. Lo que más amog, sacarle fotos a mi hija”, escribió la actriz en otra publicación de su feed.



La pareja de Emilia Attias y el Turco Naim debe ser de las más consolidadas del mundo del espectáculo y, tal vez, la más emblemática de las que surgieron de la época de las cámaras ocultas del viejo Videomatch.

Emilia Attias, en Ecuador. Foto: Instagram.



“Estábamos haciendo una cámara oculta, simulando grabar la segunda temporada de Tumberos, donde poníamos muy incómodas a las chicas. Y un día vino Emilia. Martín Bossi, que en la escena estaba disfrazado de travesti, se la quería levantar, le llevaba la comida, la paseó por toda la cárcel, era muy servicial”, contó alguna vez el Turco.



“Me acuerdo que le dije que si se la levantaba vestido de travesti le hacía un monumento. Conversamos un rato y Emilia me dijo que iba a hacer una fiesta, me preguntó si quería ir, y me dio el teléfono. Cuando llegó Bossi, ya era tarde. Cuando menos buscás algo, más te viene. Todo se dio mágicamente”, agregó el actor.

Emilia Attias, en Ecuador. Foto: Instagram.