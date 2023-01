Florencia Bas le contestó con todo al piropo culinario de Ricardo Darín: “Tenías…”

Fueron días de muchísima emoción para Ricardo Darín, quien celebra todavía la obtención del Globo de Oro a la Mejor Película de Habla No Inglesa, con el film Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre.



Justamente, en la alfombra roja, el prestigioso actor sorprendió al hablar de las cualidades culinarias de su mujer, Florencia Bas. Fue cuando le consultaron sobre la comida de la Argentina que le recomendaría a “un gringo”.



“No se lo puedo recomendar a ningún gringo, porque no van a tener la oportunidad de probar ninguno de los platos que hace mi mujer”, contestó Ricardo Darín, fiel a su particular y muy simpático estilo.

Ricardo Darín elogió las cualidades culinarias de su mujer, Florencia Bas.



“Ella cocina como los dioses. Todo lo que toca lo convierte en la versión más elevada de ese mismo plato. Te puedo mencionar tres cosas. Una que acaba de inventar, en realidad lo copió pero lo rediseñó. Son unos malfatti de remolacha que son increíbles”, agregó.



“Lo copió de un lugar que se llama El Almacén, en San Carlos de Bariloche, en el sur. Excelente. Después hace muy bien unos portobellos, unos hongos con roquefort gratinados que son impresionantes”, explicó Darín sobre las habilidades de Florencia Bas en la cocina.



“Se me está haciendo agua la boca, tengo un hambre que me muero. Hace muy bien todo. Pero, por ejemplo, guido de lentejas o de carne al horno con cebolla y papas. ¡Tengo mucha hambre, me estoy dando cuenta!”, detalló luego el actor.

Ricardo Darín y Florencia Bas.



Lógicamente, el video que llegaba desde Estados Unidos se viralizó rápidamente y llegó hasta Florencia Bas, quien le respondió con el mismo nivel de amor con el que el prestigioso actor habló de ella.



“Te amo”, escribió Florencia Bas, junto a dos emojis de risa con lágrimas. “Estabas con hambre", agregó la esposa de Ricardo Darín, que nuevamente fue premiado en el exterior, ante los ojos del mundo.