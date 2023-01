Qué dijo Lali Espósito sobre los críticas al nuevo tema de Shakira

El lanzamiento de la Session 53 con la que Shakira y Bizarrap literalmente rompieron Internet sigue dando que hablar y generando debate. Y a la par del eufórico apoyo que provocó la rabia de Shakira contra Piqué hecha canción, sonaron las críticas.

Que Shakira se muestra como una mujer despechada, que es poco sorora al pegarle a Clara Chía Martí, la actual de su ex, que no está pensando en sus hijos, que no se muestra como “buena mujer” y que no da exponer las miserias de su relación fallida con el futbolista plagada de infidelidades y engaños.

Y mientras el mundo entero se volcó a opinar sobre la canción que sigue rompiendo récords en millones de reproducciones, Lali Espósito alzó su voz en Twitter con una potente defensa de Shakira, que desde siempre expresó sus dramas personales a través de su música.

"¿Desde cuándo escribir una canción con despecho, bronca o desamor es incorrecto o puesto bajo la lupa de una moral específica? Es música, chiks. Y esto se hace desde siempre. Se ve que llama más la atención si lo hace una mujer y una N1 como Shakira, ¿no?”, lanzó Lali en Twitter.

Lali opinó sobre la canción del momento. Twitter.

Luego, la artista argentina marcó en otro mensaje la doble moral que se activó en los cuestionamientos a su colega colombiana: “No los veo rasgándose las vestiduras por canciones donde lo que se dice es misógino, machirulo o violento....¡Es más! Las cantan y bailan contentos".

“¡Es una ruptura y los artistas hacen de eso canciones!”, siguió Lali, y se despidió con un comentario: “Opinión que nadie me pidió, pero pasaba por acá, jeje, besos”. Vale destacar que una de las personas públicas que más fuerte cuestionaron a la cantante de Barranquilla fue Fede Bal.

Lali marcó la doble moral de las críticas a Shakira.Twitter.

Repercusiones de la canción de Shakira

“¿Alguien puede pensar en sus hijos? Si no lo hacen sus padres, ¡que lo haga alguien! Esos dos pibes tienen que ir al colegio, lidiar con el bullying. Psicólogos for ever”, lanzó el hijo de Carmen Barbieri, preocupado por la salud mental de Sasha y Milan, los dos pequeños que Shakira tuvo con Piqué.

Mientras tanto, Shakira sigue triunfando y facturando con este mega hit que salieron a bancar desde Antonela Roccuzzo, Jimena Barón, Wanda Nara, DJ Tiesto, Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul y hasta el ex novio de la “loba”, Antonio de la Rúa.