Conocido panelista disparó contra Fátima Flórez: "Se hace la viva"

Fátima Flórez se encuentra en Córdoba haciendo temporada teatral. Sus imitaciones son todo un clásico y son muchos los que la quieren ver en vivo en el teatro. Susana, Moria y Carmen son algunas de las tantas famosa que representa y que hacen estallar en risas a la platea.

Sin embargo, ahora una petición de La One seguramente hará que las cosas cambien. "No me gusta cómo me imita. No tiene mucho mi voz y se quedó en las frases que yo decía en los años ochenta", indicó Casán en diálogo con Intrusos.

Luego, Moria sacó un comunicado: "Todos aquellos que quieran usar mi nombre, van a tener que pedir permiso. La marca ya está registrada y publicada en el boletín oficial".

Al enterarse, en una entrevista con eltrece, Fátima señaló: "Moria, Dejate de joder, andá a laburar y ganate la plata".

Pampito

No hubo quien no opinara sobre este tema en los últimos días y uno de los que se expresó fue Pampito. "Se hace la viva Fátima, me parece, me cae súper bien… pero ella juega que es la mosquita muerta y tiene problemas con todo el mundo. Con Gasalla tuvo problemas, con Susana, Moria. Con todos tiene problemas", disparó el panelista.