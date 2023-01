Así está compuesta la familia de Nicolás Otamendi

Nicolás Otamendi tiene una familia numerosa. Es el menor de 4 hermanos y tiene 3 hijos, 2 de los cuales son fruto de su relación con Celeste Rey, a quien conoce desde la adolescencia y con quien está desde hace poco más de 10 años.

Nicolás Otamendi: estos son los padres y los hermanos del campeón del mundo

Nicolás Otamendi nació el 12 de febrero de 1988 en la Ciudad de Buenos Aires, aunque vivió y creció en El Talar. Sus padres son José y Silvia, y del primero se sabe que trabajaba en una empresa de combustibles. El defensor de la Selección argentina es el menor de 4 hermanos y creció en un mundo con una fuerte presencia de los grandes, lo que se debe a que el tercero de los hermanos, el anterior a Nicolás, le lleva 10 años.

Nicolás y Celeste, su mujer y la madre de sus 2 hijos menores.

El flamante campeón del mundo es el único que se dedicó al deporte de forma profesional. Del resto de sus hermanos, se conoce que Claudio trabaja en el rubro de los camiones, que Cristian es mecánico y que Gabriel es tesorero en un casino.

La familia de Nicolás Otamendi: todo sobre su mujer y sus hijos

El deportista salido de Vélez y actual jugador del Benfica de Portugal siempre se caracterizó por su perfil bajo y por vivir lo más lejos posible de la exposición mediática. Precisamente por esto no se sabe mucho acerca de su intimidad. Otamendi tiene 3 hijos, Morena, Mía y Valentín. La mayor cumplió 15 años justo cuando Nicolás se encontraba compitiendo en el Mundial de Qatar y es fruto de una relación de la cual no se conocen muchos detalles (hace unos años trascendió que la ex lo había denunciado por no pagar la cuota alimentaria de la hija).

Mía y Valentín nacieron de la unión entre Nicolás y Celeste Rey, su actual mujer. Ambos se conocieron cuando eran adolescentes. Sin embargo, el romance entre los dos surgió hace poco más de 10 años, y desde entonces se muestran inseparables. En su cuenta de Instagram, el jugador subió hace unos días una imagen junto a su mujer con motivo del 2023. “Les deseamos un muy feliz año nuevo para todos”, escribió el defensor.