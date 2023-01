El increíble primer móvil del año de Crónica TV con un taxista

Las Fiestas de Fin de Año siempre suelen traer historias insólitas, algunas desopilantes y otras muy bizarras. Y si hay un canal que siempre captar esos momentos únicos es el canal Crónica TV.



Como pasa siempre al día siguiente, los móviles salen a las calles para corroborar cuánta consciencia están adquiriendo los conductores, que a estas alturas ya deberían tener todos claro que si se toma no hay que manejar.



En una recorrida por el barrio porteño de Palermo, el movilero de Crónica se dispuso a dialogar con un taxista, que, muy amablemente, se detuvo para charlar. Y más destacable terminó siendo su actitud luego de escuchar lo que tenía para contar.



“Hoy se trabaja, pero, ¿la pasó bien anoche?”, le preguntó el movilero de Crónica al taxista, que sorprendió con su respuesta no sólo al periodista del móvil, sino también a quienes estaban en el estudio.



“Anoche brindé y me separé a las seis de la mañana”, reveló el conductor. De repente la reacción del cronista y de aquellos que estaban en el estudio fue de lamento y de desazón, más aún al ver la expresión del protagonista de la historia.



“A seguir adelante”, llegó a decir el taxista, que no pudo continuar hablando por la mezcla de emoción y angustia que estaba experimentando ante la cámara de Crónica TV. Por lo tanto, se despidió como pudo y siguió su camino, con el pasajero a bordo.

Primer móvil de Crónica en el 2023.



“Estamos con vos”, comenzaron a decir desde el estudio, una vez que el taxista arrancó y se fue. “Pensá que hay siete mujeres para cada hombre”, dijeron, luego, intentando ponerle humor a la situación.



“Estaba triste”, observaron al verlo irse, justo antes de que comenzaran a caerse algunas lágrimas, algo que parecía inminente si continuaba con la entrevista. “Hay que hacer algo, hay que cancelar las Fiestas”, agregaron.