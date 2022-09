Así era Florencia Bertotti cuando tenía 19 años

Florencia Bertotti arrancó su carrera en televisión a los 11 años, haciendo publicidades de una reconocida marca que comercializa hasta el día de hoy mermeledas. Luego, llegó su primera ficción, en Dulce Ana, tira donde interpretaba a la hija mala de Fabián Harding (Orlando Carrió).



Más tarde participaría en 90 60 00 Modelos y De Corazón, hasta que en 1998 llegó su debut en cine, con una película de los estudiantes de la Universidad del Cine, Mala Época, en la que interpretaba a Connie. Su segunda película, en la que personificaba un papel más ambicioso fue el Faro, de Eduardo Mignogna.



Luego llegaría Verano del 98, Luna Salvaje, Culpables, Déjala Correr, hasta que en 2002, con 19 años, llegó su gran momento, con Son Amores, con su personaje de Valeria Marquesi, el cual le daría un gran reconocimiento popular a Florencia.





Con Son Amores no solo trabajó en televisión, sino que también tuvo su debut en el teatro. Su trabajo en esta ficción exitosa hizo que obtuviera dos premios Martín Fierro a la Mejor Actriz de Comedia, en los años 2002 y 2003.



Florencia Bertotti, con solo 19 años, ya se subía al escenario de la ceremonia más importante de la televisión argentina, en la que se destacan producciones, programas, ficciones y actuaciones, como fue su caso.



A los 19 años, Flor ya protagonizaba un programa verdaderamente exitoso y que generaba furor entre los jóvenes, junto a Miguel Ángel Rodríguez, Mariano Martínez, Nicolás Cabré, Mario Pasik, Gabriela Toscano y Millie Stegman, entre otros.





“Si bien me gusta el trabajo de actriz, me da vergüenza que la gente me reconozca por la calle o me pida una foto. A veces me da nostalgia no estar en la televisión, pero pienso que estoy en un recreo de la tele. No es un retiro. Ahora puse la cabeza en otro lado, en mi casa, en mi marido y en mi hijo”, comentó Bertotti hace unos meses al recordar aquella época de éxito siendo tan joven.



Luego de Son Amores llegaría otro éxito como Floricienta, con quien compartió el protagónico en su primera temporada con Juan Gil Navarro y con Fabio Di Tomaso, en la segunda entrega de la producción creada por Cris Morena.