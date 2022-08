Florencia Bertotti contó quién la ayudó mucho tras la separación de Guido Kazcka

Florencia Bertotti decidió dar un giro a su vida hace unos años, luego del éxito que significó Floricienta, en una búsqueda interna que empezó cuando fue mamá. A pesar de muchos ofrecimientos laborales, la actriz quiso alejarse por un tiempo y pensar en su bienestar y el de su familia, en complicidad con un buen acuerdo al que llegó con su expareja, Guido Kaczka.

“Es un orgullo enorme decir que tenemos una pyme, que somos industria argentina y damos trabajo a un montón de familias”, contó en una entrevista reciente para Infobae, hablando de Pancha, su proyecto de indumentaria infantil que inició hace nueve años.

“A mí me re decían: “Pero qué lástima que no te llaman más, si eras buena actriz”. Nunca podía ser una decisión mía: si no trabajaba era porque no me llamaban. Hay algo del éxito que parece que estás súper disfrutando, pero cuánta gente escuchamos que dice que no, que se siente vacío, que no ve a sus hijos", agregó.

"Yo siempre tuve mucha conexión con mi pulso y con mi disfrute, y ser mamá me hizo dimensionar eso. Cuando estaba embarazada de Romeo, estaba re creativa, y tenía proyectos para después de que él naciera, pero no tenía idea lo que era ser mamá ni ocuparme de una persona que dependiera de mí permanentemente", añadió.

"Y cuando él era muy chiquito estaba comprometida con un trabajo y me re costó”, agregó con respecto a su alejamiento. En la actualidad, más allá de su empresa se encuentra trabajando en Días y Flores, el programa radial de Vale 97.5. “El programa tiene un momento de reflexión, de buscar en lo mínimo algo potenciador de nuestro día".

"Que puede parecer pretencioso o chiquito, pero son las dos cosas, porque con muy poco podés cambiar tu día. Y siento que la gente lo re agradece y se re copa. Quise bajar al programa la manera en la que miro las cosas, y se fue armando este Días y Flores que se volvió medio terapéutico”, contó.

Finalmente, Flor habló un poco de su relación actual con Guido Kazcka tras su separación: “Súper fluida, natural. Nos cubrimos un montón con Sole, la mujer de Guido, porque él está con mil cosas entonces hablo con ella y organizamos, nos cubrimos y estamos ahí para lo que Romeo necesite. Cada familia es un mundo y cada caso es único. Es recíproco, me parece que eso se va dando con los años cuando hay buena predisposición y generosidad de las dos partes”.