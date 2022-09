Lo que nadie sabía de la salida de Cathy Fulop del ciclo de Santiago del Moro: "Ella se va a..."

En los últimos días hubo cambios en El Club del Moro: luego de años al aire, Catherine Fulop dejó el micrófono y en su lugar se sumó Eliana Guercio, recién llegada de Europa tras el pase de Chiquito Romero a Boca.

Pero la despedida de la venezolana del programa que conduce Santiago del Moro en La 100 dejó un sabor agridulce en la audiencia y la versión de que había mala onda con su ex compañero quedó instalada.

Todo empezó cuando Del Moro le dio la bienvenida a Eliana y dejó picando un comentario que fue interpretado como una chicana para Cathy. ¿Qué dijo Santi? “El otro día Cathy vino después de mucho tiempo, escuchá… y se sentó como para que le hagamos preguntas, un ping pong. No nos importa dónde estuviste, Cathy", disparó.

Luego del ruido que generó esa frase, tanto Del Moro como Fulop desmintieron la supuesta pelea entre los dos. Y ahora, mientras le hacía una nota a Guercio en Intrusos, Marcela Tauro, que es parte del equipo del programa radial, sumó un dato inédito sobre la salida de la actriz.

“Vamos a aclarar algo Eliana, ya que la nombraste”, dijo la panelista, y aclaró: “Cathy tampoco se fue, sigue en el grupo nuestro. Del grupo no se va. Cathy vino al especial de la noche, va a venir”.

“Cathy se va al Mundial”, anunció Marcela, y se refirió a la relación de la ex Abigaíl y el próximo conductor de Gran Hermano: “No es que están peleados, pasa que Cathy viene de pasar situaciones feas. Yo la admiro mucho porque es muy valiente, muy guerrera”.

La Tauro comentó lo mal que la pasó Cathy en la pandemia, cuando sus familiares se contagiaron de Covid-19. “Un día estábamos transmitiendo en la radio, y le iban a internando de a uno de su familia, y quedaba ella nada más”, recordó, y señaló que "ella estaba siempre para arriba”.

En tanto, Guercio opinó que los rumores de pelea se debió a la no comprensión de los códigos entre los integrantes del equipo: “Creo que hubo confusión con la gente que no escucha la radio todos los días porque hay un comentario que es habitual, gracioso y que es chiste. Si no conocés el código que hay dentro del programa te lo perdés”.

"Trabajé toda mi vida dependiendo de un jefe, un canal, una obra, de horarios, y nunca he sido libre en ese sentido. Quiero poder manejar mis tiempos, eso es lo único", dijo Cathy cuando le consultaron por su despedida. Y agregó: "Santi no quería que me fuera, pero entiende que para mí era complicado. Necesito un descanso".