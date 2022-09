Catherine Fulop le respondió a Santiago del Moro tras sus polémicos dichos

Santiago del Moro generó fuertes repercusiones mediáticas luego de un sorpresivo comentario que hizo sobre Catherine Fulop. La actriz, que formaba parte de El Club del Moro, decidió renunciar al programa y el conductor hizo referencia al tema.

"Vamos a incorporar a una compañera que va a venir algunos días por semana. Es su vuelta al ruedo profesional, a los medios, Eliana Guercio ¿Cómo andas Eli, bien?", comenzó diciendo Santiago al darle la bienvenida a la mujer de Sergio Romero.

"Gracias, el sueño del niño cumplido tengo hoy. Venía para acá escuchándolos, imaginate", respondió la modelo. Entonces, el conductor apuntó: "No te vas a sentar acá para que te hagamos una nota. El otro día Cathy vino después de mucho tiempo, escuchá...y se sentó como para que le hagamos preguntas, un ping pong. No nos importa dónde estuviste, Cathy", disparó del Moro.

Tras las repercusiones por sus dichos, Teleshow se comunicó con Fulop, quien no solo aclaró el motivo de su renuncia, sino que también se refirió a las declaraciones de su excompañero. "Durante cuatro años nunca viajé a visitar a mi hija (Oriana Sabatini) a Italia porque siempre estaba trabajando. Y ahora me gusta irme cada vez más. Me quedan tres años para los 60 y quiero disfrutar mis tiempos. Trabajé toda mi vida dependiendo de un jefe, un canal, una obra, de horarios, y nunca he sido libre en ese sentido. Quiero poder manejar mis tiempos, eso es lo único", comenzó expresando.

Catherine Fulop junto al equipo de El Club del Moro.

"Santi por suerte me lo ha permitido, me dijo que yo iba a regresar cuando quiera. Él no quería que me fuera, pero entiende que para mí era complicado. Necesito un descanso", agregó sobre el buen vínculo que mantiene con el conductor.

Luego, se refirió a la frase de del Moro que generó polémica. "Yo lo escuché y nunca me he sentido ofendida de nada de lo que me puedan decir y creo que ellos tampoco de mi parte. Él mismo me lo había dicho en la cara, cuando llegué la noche que estábamos celebrando y me dijo: ´No te creas que tienes coronita porque te fuiste y ahora vuelves´. Yo le decía que soy la oveja negra que vuelve. Nos matamos de risa cuando me dijo que no me interesaba lo que hice este tiempo, y el público lo entiende", expresó Catherine.