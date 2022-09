Calu Rivero rompió el silencio: habló sobre su embarazo y la relación con Aíto de la Rúa

Calu Rivero y Aíto de la Rúa se reencontraron y están esperando un hijo juntos. La pareja retomó su relación que había comenzado hace más de una década, y la actriz está cursando su tercer mes de embarazo. En diálogo con un móvil de LAM (América), contó detalles de su presente y se mostró feliz por el momento que transita.

“Todo tiene que ver con todo, el momento en el que sucede. Poder compartir en el podcast [por Spotify] y en las redes el proceso, habla de que yo ya sané. La vida viene cuando hay sanación, como en este caso”, expresó Calu Rivero.

Además, la actriz habló de su reconciliación con Aíto de la Rúa trece años después de la ruptura sentimental que habían tenido. “Nadie se lo esperaba porque yo no ando contando. Cuando estuve sin redes, me decían: ‘dónde estás, qué te pasó’, ‘no me pasó nada, estoy viviéndola bárbaro, lo que pasa es que no la estoy contando’”, explicó la artista.

En esta oportunidad, Calu Rivero y Aíto de la Rúa decidieron mantener su relación fuera de la escena mediática. “Con Aíto nos conocíamos de antes, fuimos novios, y trece años después nos reencontramos en Uruguay. Belleza, la vida, lo que ya está escrito”, enfatizó la entrevistada.

Además, confó que siempre estuvieron en contacto entre ambos. “Quedamos siempre muy bien, porque él para mí es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia. Ni me imaginaba que 13 años después... Quién te lo iba a decir, ¡padre de mi hijo! Él también está sorprendido con eso, pero maravillados y confiados en lo que ya está escrito”, expresó con felicidad Rivero.

En cuanto al sexo del bebé, la actriz prefierió decir: “Como decía mi abuela, mientras sea sano mental, física y espiritualmente, bárbaro”.