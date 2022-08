El increíble posteo de Calu Rivero a horas de la confirmación de su embarazo

En la noche del jueves 18 de agosto, en el programa de Angel de Brito, LAM, una panelista confirmó lo que era un secreto a voces: Calu Rivero estaba en pareja con Aíto de la Rúa, quien ya había sido su novio en algún momento (hay fotos juntos en varios lados de cuando fueron novios en 2008).

Pero la sorpresa mayúscula fue el dato que dio más tarde: “Están embarazados”, confirmó, con su lentitud habitual, mientras Angelito se quedaba como sin entender lo que estaba pasando, de la misma manera que el ex novio ruso de Calu, que le pidió 1 millón de dólares para casarse con ella en Uruguay.

La noticia cayó como una bomba en todos lados. Y, sobre todo, lo que llamó la atención fue el silencio de la pareja, que no quería que la información se filtre por el momento por causas bastante extrañas.

Fue en LAM donde dieron los detalles y el motivo por el cual no quería que se conociera: “La quería esperar porque me dijo 'en dos semanas se lo quiero contar a mi abuela'. No quería que su abuela se entere por televisión. Cuando me contacté con Calu, me respondió textual ‘gracias por tener el respeto y la amabilidad de preguntarme, estoy viajando en dos , gracias’. Y ahí quedó todo”.

Lo cierto es que las redes sociales también hablan. Y dan señales, como las fotos que regalan los famosos de las que se arman un montón de especulaciones y “dimes y diretes” en los programas de chimentos.

A 13 años de la frustrada relación, Calu no quiso confirmar el embarazo en público. Pero sí lo hizo en su cuenta privada de Instagram con una foto por demás elocuente, en la que se la ve con su chico.

"Brillar como el sol", escribió Calu, dejando bien en claro lo que vive por estas horas. En la imagen se los ve de espaldas y disfrutando de una espectacular puesta de sol. ¡Felicidades!