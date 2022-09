Se lo pierde: en qué lugar del mundo estará Marley el día del casamiento de Flor Peña

La relación de amistad que hay entre Marley y Flor Peña es intachable. Sin embargo, el conductor no podrá estar en uno de los momentos más importantes de su vida: su casamiento con Rodrigo Ponce de León. Es por eso que expresó el dolor que siente al respecto.

El amor entre Flor y Ponce de León viene desde hace tiempo. Tan es así, que comparten a Felipe, su hijo de 4 años. Sin embargo, el último mes de abril el abogado se habría animado a llevar la relación un paso más adelante.

Con una propuesta romántica, la cual quedó grabada, le pidió matrimonio. Flor estaba sentada en un sillón y él a un lado le dio una caja, que dentro tenía otras cajas que ella debió abrir hasta llegar a la propuesta. Cuando sacó la hoja y leyó se emocionó hasta las lágrimas.

"Amor mío, ¿te casás conmigo?", decía la hoja con la propuesta de Ramiro Ponce de León. En ese momento sacó la cajita con el anillo que Flor agarró contenta. Ante la emoción, él insistió para saber si la respuesta era afirmativa, a lo que asintió: "Obvio. Te amo. No lo puedo creer".

"Nos casamos el 19 de noviembre pero vamos a hacer ese día una fiesta en Cafayate, Salta y al viernes siguiente, que creo cae 25 de noviembre, hacemos otra en Buenos Aires”, contó Peña vaticinando lo que será una gran fiesta.

“Nos casamos por civil, si lo hacemos por iglesia, nos mandan carta documento. No habrá despedida de soltero porque ya tuvimos mucha fiesta y encima, después quizás aparece algo que nos arruina el casamiento", reveló hace poco en su programa.





Sin embargo, la alegría no podrá ser completa, ya que su gran amigo Marley no podrá acompañarla en este momento. "¿Vos sabés que Marley no va a poder venir? Tenemos una gran amistad, somos mejores amigos pero él se va al Mundial y yo le dije 'Amigo, no puedo suspender mi casamiento por vos'”, expresó sobre la ausencia en diálogo con Implacables.

Pese a contarlo entre risas, no se trata de una falta más. Se trata de su mejor amigo, por eso contó cómo reaccionó al enterarse: “Fue un desgarro emocional, pero bueno… qué va a ser".