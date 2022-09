Florencia Peña contó las diferencias entre sus hijos y reveló cuál se parece a ella

En una entrevista íntima, Florencia Peña abrió las puertas de su familia y contó detalles hasta ahora poco conocidos sobre los integrantes de ella, más precisamente sobre sus hijos, Tomás (19), Juan (12) y Felipe (4).



La actriz se convirtió en padre por primera vez a los 28 años. En ese momento estaba casada con el músico Mariano Otero, con quien tuvo a sus dos primeros hijos. Luego de siete años de casados, la relación se terminó y la actriz apostó al amor con Ramiro Ponce de León, con quien tuvo a su tercer hijo.



En charla con Gente, Flor Peña habló de cómo viven sus hijos el concepto de libertad. “Ellos tienen una cabeza hermosa. Nunca me cuestionan nada. Ellos me aman asó. Lo mejor que puedo darles como mujer es mostrarme libre para que también elijan personas libres”, comentó.





“En mi casa se respira libertad porque no se habla de ella: se practica. Ellos tienen esta mamá y no añoran tener una que sea más pacata. No reniegan con lo que soy y yo tampoco lo hago con ellos o lo que pretendan ser”, agregó.



“Nosotros hablamos mucho. Yo siempre les digo que a mí no me reflejó la frase ‘te digo esto porque soy tu mamá y sé que es lo mejor para vos’. Ni siquiera sé qué es lo mejor para mí. Cómo voy a saber qué es lo mejor para ellos. Lo que puedo hacer con mis hijos es ayudarlos a encontrar su camino y apoyarlos siempre”, explicó Florencia.



Sobre su relación con sus tres hijos, reveló: “Es casa los contengo. Los escucho y los banco. Hablamos muchísimo. Me piden consejos para todo. Realmente somos muy amigos. Se charla de sexo, drogas y cualquier cosa que podría ser tabú. Se habla de todo de una forma muy honesta. No estoy a favor de la prohibición. Creo que hay que educar mostrando y contando”.





Además, en cuanto a quién de los tres es más parecido a ella, la actriz y conductora fue muy concreta en la respuesta. “Juan es el más parecido a mí. Felipe también, pero es más chiquito. El otro es un loco de atar. Tiene mucha seguridad”, describió.



“Yo no soy tan segura como muchos creen Algunos piensan que me llevo el mundo por delante. Lo puedo hacer, sí, pero atravesando mis miedos de los que me hago cargo por completo”, concluyó Florencia Peña.