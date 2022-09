La impactante cifra que cobra Florencia Peña por hacer publicidades en las redes sociales

Luego de varios reclamos públicos, Florencia Peña logró recuperar su cuenta de Instagram, que nuevamente había sido suspendida por el contenido erótico que suele compartir con sus seguidores.



La actriz se vio obligada a contactarse con personal de la empresa en la Argentina para que revieran su situación y, de esa manera, poder volver a tener acceso a su perfil, que tiene más de seis millones se seguidores.



En ese sentido y luego de que la actriz y conductora pudiera recuperar su cuenta de Instagram, se conoció cuál es la estrepitosa cifra que cobra a cambio de realizar publicidades en la red social.





Según reveló NET TV, Flor Peña cobra 270 mil pesos por cuatro historias a compartir en el plazo de una semana. Si las marcas o las empresas interesadas en publicitar su producto desean agregar un posteo en el feed, más una historia, deberían pagarle 330.00 pesos.



El monto mencionado se calcula en base a los millones de fanáticos que la siguen en la red social Instagram. “Gracias Instagram Argentina por rever mi caso. Sabía que era injusta la decisión”, expresó la actriz.



“Gracias a todos los que se sumaron a la crudeza y que me bancaron. Y a ustedes por seguirme del otro lado”, agregó la conductora de “La Puta Ama”, que sale al aire todas las noches por la pantalla de América.





“Me caí, pero me levanté. Un tropezón no es caída. Recuperé mi cuenta. Logré hablar con alguien de Instagram Argentina. A su vez también me estaban ayudando desde Europa, y se dieron cuenta de que se habían equivocado con algunas cosas”, agregó Flor Peña.



“Revieron la decisión y me la devolvieron. Yo sabía que tenía razón. De verdad lo sabía porque yo no había hecho nada malo. Así que acá estamos de nuevo”, finalizó en su descargo la actriz y conductora.