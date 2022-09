El contundente posteo de Tamara Báez tras la infidelidad de L-Gante

L-Gante se encuentra en el centro de la polémica luego que se filtrara un video donde se lo ve saliendo de un hotel junto a Luli Romero, una bailarina que protagonizó su último videoclip.

Tras las repercusiones de la noticia, comenzó a circular un fuerte rumor de que el exponente de la Cumbia 420 estaría separado de Tamara Báez, madre de su hija Jamaica.

El fin de semana, Tamara ya había dejado entrever la crisis que atraviesa con el artista. "Ultimando detalles", expresó contundente junto a una foto donde se la puede ver junto a su abogado.

Luego, compartió una frase que para muchos es una clara indirecta para su pareja: "Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso. Si quieren fallarme que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar".

Pero no terminó todo ahí. En las últimas horas, Báez publicó otro mensaje en las historias de su cuenta de Instagram. "S de soltera", expresó junto a una foto donde se ven los brazos de algunas de sus amigas. Si bien rápidamente borró la publicación, hubo quienes capturaron la imagen y la viralizaron.

Recordemos que la pareja protagoniza fuertes rumores de separación. Tras la viralización del video en cuestión, fue la propia bailarina quien comentó: "Me están escrachando saliendo de un hotel con L-Gante. Mátenme".

La joven en cuestión es una actriz y bailarina que trabajó en varios videoclips con artistas de la movida tropical.

Fue Estefi Berardi quien se comunicó con Luli para saber detalles de los rumores. "Hola, buenas tardes. Disculpá, pero no tengo permitido dar declaraciones. Gracias, saludos", le respondió la bailarina a la panelista de LAM (América). "Hablé con la supuesta chica y no me desmintió nada", agregó Berardi.