Por qué el programa de Naza di Serio no salió al aire en TN a tres semanas de haber empezado

Nazarena Di Serio se convirtió en una de las conductoras revelación de los últimos años. Y es que, no solo brilla por su pasado, sino también por algunos romances en los que la vinculan. Sin embargo, poco se sabe de ella y de su vida privada. Hace un tiempo en diálogo con La Nación abrió su corazón.

La famosa habló de su infancia y cómo fue criada solo por su madre: "Hay gente que tiene mucho y con lo mucho que tiene no sabe qué hacer. Ella, con lo poco que tenía, hizo muchísimo. Y se quedó. Siempre valoro eso. Cuando hablo de que no tengo padre digo que una persona elige no ser padre".

"Muchas veces escucho: “¿Por qué abandonó a la hija?’’. Y no, no me abandonó a mi puntualmente porque era yo, él eligió no ser padre, como hay mujeres que eligen no ser madres. Pero ella si eligió quedarse y se desmadró para darme todo. Se rompió, y yo la vi rompiéndose para que no me falte nada", agregó.

Y continuó Nazarena: "Hasta que me puse a laburar yo y ahí lo hicimos juntas. Siempre nos acompañamos. La defino como una campeona. Cuando crecí empecé a pensar: “Voy a ser abogada, voy a ser administradora de empresas”. Pero lo mío siempre fue comunicar, y a veces soñaba en grande y pensaba en ser conductora, pero después me decía: “Capaz es muy ambicioso”".

"Cuando algunos productores comenzaron a creer en mí y la gente me empezó a decir en Twitter, “Queremos un programa para Naza” y todas esas cosas que son hermosas, empecé a creerlo yo también. Por eso estoy tan manija. Difícil, pero porque realmente yo no creía en mí. Sí creí siempre que iba a trabajar en eltrece, por eso me volvía loca para dejar un currículum", contó.

Ahora bien, hace algunos días atrás, Nazarena se convirtió en noticia cuando negó los rumores de romance que la vincularon con Nico Occhiato: "No estoy saliendo con nadie, tengo cero relación con Nico Occhiato. Estábamos en el mismo bar, pero en mesas separadas".

Como si fuera poco, hace algunas horas sorprendió a todos al comunicar la fuerte decisión que tomó sobre su programa a tres semanas de su debut: "Hola a todos. Esta noche Yo lo sé no saldrá al aire. Teniendo en cuenta el contexto actual, nos pareció la mejor decisión".