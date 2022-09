Las fotos de la increíble fiesta de 15 la hija de Sebastián Estevanez e Ivana Saccani

Hace mucho tiempo que Sebastián Estevanez se alejó de los medios y disfruta de su vida en familia. El actor rompió el silencio hace algún tiempo en diálogo con Infobae y dio detalles de cómo fueron sus años dorados: "Siento respeto y agradecimiento pero no me hace bien sentirme un galán. Siento que todos somos iguales".

"Un día no te eligen más... por eso nunca hay que creérsela en la vida. Hay que disfrutar el momento, vivir el día a día. Me siento feliz por poder estar trabajando pero, por otro lado, me pongo triste porque hay un montón de gente que no tiene trabajo", agregó sincero Sebastián.

Además, también habló sobre Ivana Saccani, su pareja: "Se dio que nos llevamos bien, nos amamos, nos elegimos cada día... es mágico. Por ahora, todo se dio. Los dos queremos lo mismo, que al otro siempre le vaya bien. Nos encanta estar con nuestros hijos, tenemos perfil bajo, nos gusta estar con la familia, comer asado los domingos, salir con nuestros amigos, somos muy compañeros".

"Aparte de sentir amor, en una pareja sos todo: amigo, novio,,, pasas por todos los roles. A veces, me parece mentira que hace 20 años que estamos juntos. Es sensible, compañera, buena madre, es buena mina, siempre tiene buena onda, nos tenemos mucha confianza. Es más linda por dentro que por fuera, y eso que por fuera es hermosa", expresó.

Por supuesto que también habló de su rol como padre: "Tenemos tres hijos: Francesca, Benicio y Valentino. Si pudiera no trabajar más, estaría todo el día con ellos. Me encantan, son mi debilidad, me puedo quedar todo el día jugando y hablando con mis hijos. Francesca me acompaña a grabar, le encanta ir conmigo".

Ahora bien, el tiempo pasó y Sebastián Estevanez junto a Ivana Saccani se encontraron festejando los 15 años de su hija mayor con una enorme fiesta llena de lujos, amigos, familia y mucho amor. Fue la modelo quien compartió fotos donde se ve el vestido de la adolescente.

Un vesto con corsage de tul bordado, con corte en la cintura y amplia falda con vuelo. Además, un detalle hermoso que resaltó fueron las flores bordadas. La fiesta fue en Estudio Milberg. Las postales de la noche de Francesca emocionaron a todos.