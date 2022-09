De Ricardo Darín a Amalia Granata: la reacción de las figuras al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner

En medio de la conmoción por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, varias voces de la escena pública, tanto del periodismo como del espectáculo, se refirieron al tema. Si bien la mayoría coincidió en repudiar el espeluznante hecho y hacer un llamado a la concordia, un par de estridentes declaraciones ofician como representación del pensamiento más estéril y radicalizado que anida en un sector de la sociedad.

Entre las opiniones que destilan sentido común y lucidez, se destacan las palabras de Ricardo Darín este sábado en el Festival de Venecia. En la conferencia de prensa por la presentación de la película Argentina, 1985 en dicho certamen cinematográfico, el director Santiago Mitre y los integrantes del elenco del film hablaron sobre el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner, y Darín reflexionó: “Es importantísimo revisar la violencia propia, la interna. Hay que ver lo que nos pasa adentro. A veces sin darnos cuenta podemos contribuir a esa violencia generalizada. Si uno tiene una sensibilidad humanista, nuestro primer deber es ponernos en el lugar del otro, inclusive cuando recibimos una agresión. La bola de nieve es muy fácil de generar y muy difícil de detener. No olvidemos que el odio probablemente sea el único sentimiento que no prescribe”.

Por otro lado, desde el periodismo Jorge Lanata no dudó en sostener que en este intento de magnicidio, Cristina Fernández de Kirchner es una víctima, aunque cuestionó la posición del oficialismo de adjudicarle esta agresión a la oposición y al discurso de los medios de comunicación. "Acá hay un hecho. El hecho sucedió. Quisieron matar a la vicepresidente. Esto pasó. No la mataron de pedo porque no salió la bala. En todo caso, hay que averiguar si está vinculado al contexto en el que se dio. El Gobierno cree que hubo un clima de época que justificaba que esto pasara. Bueno, eso es una hipótesis que hay que demostrar igual que cualquier otra. Dar esa hipótesis por demostrada, es un error".

A su vez, tanto Eduardo Feinmann como Baby Etchecopar, dos referentes del periodismo opositor que en varias oportunidades han deslizado beligerantes comentarios en contra de Cristina Fernández de Kirchner, en esta oportunidad coincidieron en el repudio a la agresión y llamaron a la concordia. "Una imagen tremenda! Tentativa de asesinato a CFK. No se pueden tolerar estas cosas. El repudio debe ser generalizado. Es un hecho gravísimo. Una imagen escalofriante", escribió Feinmann desde su cuenta de Twitter. Mientras que Etchecopar opinó desde su programa en A24: "No podemos hacer un River y Boca con esto. Hoy tenemos que estar todos enfilados atrás de Cristina. Hoy somos todos la vicepresidenta y estamos para ayudarla".

En tanto que Débora Plager y Jonatan Viale quedaron en el ojo de la tormenta, cuando poco antes de que se dieran a conocer las escalofriantes imágenes del hombre que gatilló contra Cristina Fernández de Kirchner, se aventuraron a desestimar el hecho. "Para ellos, repito, lo están difundiendo los dirigentes del kirchnerismo, que era un atentado contra la vicepresidenta. Lo que yo digo es: vos fijate hasta dónde tiran de la cuerda", expresó Plager. A lo que Viale agregó: "Yo lo vi en vivo. Eso era un chico que está mal. Está horrible lo que hizo. Era un chico de Rappi, de Glovo, o Pedidos Ya, que se bajó y puteó, y después lo fueron a buscar entre todos y le pegaron.El tipo algo sacó pero no le iba a hacer nada. Es un loquito, el tipo es un loquito y está mal lo que hizo".

En cuanto a los mensajes de artistas que durante años han expresado su adhesión al kirchnerismo, Pablo Echarri escribió desde su cuenta de Twitter: "Repudien todxs... es la única salida". Y Florencia Peña compartió un video en su cuenta de Instagram en el que entre otras cosas dijo: "No hay nada bueno que pueda salir desde el odio, el maltrato y la agresión. El odio es destructor, el odio no crea, solamente genera más violencia. El odio saca lo peor de las personas y lo estamos comprobando. Necesitamos dejar de tirar la pelota afuera, necesitamos dejar de pensar que el otro tiene la culpa. Tenemos que empezar a relacionarnos desde otro lugar".

Mirtha Legrand también se refirió al tema y si bien repudió el hecho, al igual que Jorge Lanata cuestionó que Cristina Fernández de Kirchner se exponga en situaciones de aglomeración de personas. "Me parece un espanto lo que sucedió. Se expone demasiado la señora vicepresidenta y tenemos que llamarnos a la concordia. Que vuelva la paz y la armonía. Un gran abrazo a nuestra querida Argentina".

Por último, la voz más pirotécnica en este tema fue la de Amalia Granata, quien tildó de "pantomima" el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. "Ni Steven Spielberg se atrevió a tanto!!!", escribió en uno de los mensajes de su catarata de tuits. Mientras que en otro sentenció: "Ella es brillante!!!!! Logro quedar como mártir y que la oposición le rinda homenaje y le regale la reelección y los fueros ! La aplaudo de pie se los fuma bajo el agua a TODES!". Las incendiarias declaraciones Amalia Granata encontraron el apoyo de la también mediática Cinthia Fernández, quien expresó desde las redes sociales: "Nunca pensé que iba a decir esto, pero cómo la banco esta noche a Granata".

A la idea sensacionalista de la periodista y funcionaria, se sumó su amenaza a quienes piden su expulsión como diputada de Santa Fe. “No me busquen, porque miren que voy a empezar a hablar de todos sus chanchurrios, voy a empezar a hablar de sus amantes, miren que conozco todo lo que pasa. Sé todo en lo que andan, y voy a meterme no solo con sus amantes, también con sus familias, madres, hijos, con todos... No se olviden que además de política soy periodista e investigo”, arremetió Amalia Granata en diálogo con Radio Mitre.

Bajo el prisma de la diputada, la única forma de no creer que el ataque a Cristina Fernández de Kirchner fue un montaje, pareciera consistir en que el magnicidio se hubiese concretado. Una locura absoluta. Que una funcionaria y comunicadora niegue la veracidad de que un agresor apuntó contra la vicepresidenta con un arma cargada con cinco balas, es un capricho inconducente porque va en contra de la premisa de un hecho concreto. Una cosa es el pensamiento crítico hacia el poder de turno, otra es la ceguera de ni siquiera poder discernir un momento límite en el que la vida de quien se considera adversario queda en peligro.