Con qué método planea ser madre Silvina Luna

Silvina Luna hizo una importante confesión al contar que finalmente tomó la decisión de convertirse en madre. Y no sólo eso, sino que aclaró que su sueño lo cumplirá como madre soltera.



La modelo habló de sus fuertes deseos de convertirse en madre en una entrevista reciente con Infobae. “En este último tiempo se me despertó un deseo muy grande”, reconoció la ex participante de Gran Hermano y El Hotel de los Famosos.



Asimismo, contó cuál es el método que piensa emplear para alcanzar su sueño: dijo que está pensando en subrogar un vientre, ya que por su cuadro de salud no podría llevar adelante un embarazo.





“Después de la insuficiencia renal, no podría llevarlo adelante yo misma al embarazo, por lo cual tendría que subrogar un vientre”, explicó Silvina Luna sobre sus complicaciones de salud, las cuales, por ejemplo, hicieron que tuviera que dejar El Hotel de los Famosos antes de tiempo.



“Estoy viendo la posibilidad. Tengo poquitos óvulos comparando cuando era más chica. Quiero darle forma a este deseo. Estoy decidida a ser madre”, agregó, absolutamente segura en sus palabras.



“Quiero ser madre soltera. Me la voy a jugar. Depende de tantas cosas y de tantos factores, pero de alguna forma lo voy a hacer, sé que lo voy a lograr”, comentó en la misma charla la modelo.





“Por qué no estar solo, es una elección, en algún momento de mi vida fui muy noviera. Y en estos últimos años decidí transitarlos sin un compañero al lado”, expresó Luna sobre los motivos por los cuales prefiere ser madre soltera.



“No estoy para cualquier tipo de relación o persona”, afirmó de manera contundente Silvina Luna, que asegura estar muy ilusionada con la posibilidad de concretar su sueño de tener un hijo muy pronto.