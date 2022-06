Preocupación por la salud de Silvina Luna: fue internada de urgencia

Silvina Luna debió ser internada de urgencia. "Ingresó a internación ayer a la noche, pero esto tiene que ver con una infección", informaron en Socios del espectáculo, El Trece.

"Hay una bacteria que ingresó a su cuerpo. Es una situación complicada porque están a la espera y la búsqueda de medicamentos para combatirla. Su cuadro se agravó con esta situación", contó Adrián Pallares, conductor de ese ciclo.

Luego, explicaron cómo se habría producido la lesión: "Se hizo una herida que le causó una infección. Fue internada porque le entró una bacteria. La compensaron para atacarlo, pero frente al cuadro de salud que ya tiene está siendo complicado", informaron.

Silvina Luna.

Luna arrastra secuelas en su salud producidas por la intervención en los glúteos que se realizó de parte del doctor Anibal Lotocki y por las que el médico fue condenado a cuatro años de prisión por "lesiones graves". Incluso, la modelo reconoció que lleva ocho años tomando corticoides y haciendo tratamientos alternativos para evitar las internaciones.

Recordemos que Silvina tuvo que abandonar El hotel de los famosos en abril pasado por problemas de salud. "Ayer me empecé a sentir peor y cuando me revisaron la presión me dio alta, y yo no suelo tener presión alta nunca; además seguro me deshidraté durante el juego del otro día, porque tenía la boca muy seca", aclaró Luna.

Sin embargo, tras recibir los resultados de los análisis médicos, se quebró al aire: "Qué mal, qué mal todo, este valor está altístimo, ay no...no me quiero ir", expresó. Después de comunicarse con su doctor llegó a la conclusión de que no sería posible seguir en el programa.

"Me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen. Todo bien igual, no quiero llorar", le contó a sus compañeros. "Igual yo ya estoy acostumbrada a esto, son episodios que tengo cada tanto, pero pensé que acá lo iba a poder sostener", reconoció angustiada.