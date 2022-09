Cómo fue la noche de Tamara Báez y sus amigas tras ver el video de L-Gante y su bailarina

L-Gante se convirtió en uno de los íconos musicales del momento en la Cumbia 420. Y es que, el famoso cantante logró posicionarse entre los primeros en los principales charts y hasta tuvo colaboraciones con artistas internacionales logrando en poco tiempo lo que a muchos les costó años.

Hace un tiempo el famoso habló sobre las críticas que recibe: "Critican que mis letras son crudas, pero son reales porque hablan de lo que se vive en mi barrio, por eso los chicos me eligen. Me gustaría enseñar todo lo que pueda. Lo que más me sale es contar lo que sucede en el barrio. Sobre las cosas a las que les dije “no” y a las que dije “sí” y pude dejar".

"Muchas historias me hicieron emocionar, hay padres que me contaron que tenían hijos con discapacidad, a los que los médicos les decían que no iban a poder aprender el abecedario nunca por su condición y con la canción lo pudieron aprender. Es algo increíble", agregó.

Y continuó: "Es perseverancia. Constancia. A fallar ya estoy acostumbrado, sé lo que es que las cosas me salgan mal, conozco lo que es perder, entonces siempre pensé que hay que intentar hasta ganar. Cada vez que intento aprendo, sumo experiencia, adquiero conocimiento".

Sin embargo, en los útimos días se convirtió en noticia por un video que se viralizó en las redes sociales en el que aseguran que es L-Gante junto a su amante. Se trata de Luli Romero, una de sus bailarinas con quien habría pasado la noche y fue captado infraganti. Fue Tamara Baéz quien sorprendió con su reacción.

La joven influencer compartió una filosa frase en su cuenta de Instagram y le tiró un palito al cantante: "Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso. Si quieren fallarme que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar".

Como si fuera poco, Tamara Báez dejó de lado su corazón roto y decidió salir con sus amigas a difrutar la noche. Fue en sus redes sociales donde compartió foto donde se la ve con un look súper sensual y donde escribió: "Sufre una pena pero lo hace en silencio. Perreito en el baño no puede faltar".