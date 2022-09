Natalia Oreiro tuvo que elegir entre la China Suárez y Wanda Nara y armó una polémica vintage

Desde que ¿Quién es la máscara? salió al aire, se habla de manera constante sobre los cortocircuitos que existen entre Wanda Nara y Natalia Oreiro. Es que ambas cuentan con personalidades fuertes y esto las lleva a terminar chocando. En esta ocasión, le consultaron a la conductora a quién prefería entre la investigadora del programa o la China Suárez.

La forma de ser de Wanda Nara a veces le juega en contra. Es que cuando tiene enfrente una persona con una actitud similar a la suya terminan chocando. Algo así le sucede con Natalia Oreiro, con quien puertas adentro indican que no se llevan del todo bien.

Lo que desató un nuevo conflicto fue que mientras daba una nota respecto al programa, Natalia Oreiro se vio envuelta en un dilema del cual le costó salir bien parada. Sin embargo, abrió un nuevo capítulo en la disputa con la modelo.

“¿Team Wanda o team China?”, le consultó el cronista con la intención de llevarse el título. Pero la pregunta sorprendió a la conductora que intentó salir bien parada de la situación en la que se encontraba: “Ah, no. No me hagas decir eso”, le tiró algo presionada por la situación.

Pese a la dificultad de la pregunta, tomó envión para responder lo que en realidad siente. “Yo la re banco a…”, empezó a contestar cuando decidió poner un freno. Como si se le hubiese cruzado por la cabeza la repercusión que iba a generar su respuesta.

Por eso cambió de rumbo para esquivar la situación. “Banco a las mujeres”, mencionó haciendo alusión a que no se pone ni de un lado, ni del otro. De esta manera dejó plantada la incógnita sobre cuál es team preferido.

Sin embargo, pese a no dar un nombre ni ponerse de un solo lado, dejó entrever cuál es su preferida. “Y trabajé con la China, que aparte me parece lo más”, declaró marcando su favoritismo ante ambas posturas.

La relación entre Natalia Oreiro y Wanda Nara no es lo suficientemente sólida para resistir una declaración de este estilo. Habrá que esperar para ver cómo es que repercute esto en la modelo, que siempre suele dar respuesta.