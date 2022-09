Fátima Flórez habló del detrás de cámara de ¿Quién es la máscara?

Algunas semanas atrás, Telefe estrenó ¿Quién es la máscara? Conducido por Natalia Oreiro, es un espectacular concurso de talentos en el cual personalidades conocidas de diferentes ámbitos compiten utilizando máscaras y trajes para esconder sus identidades al público y al jurado, quienes deberán averiguar quién es el famoso que está cantando. Los encargados de esta difícil tarea son Wanda Nara, Lizy Tagliani, Karina la Princesita y Roberto Moldavsky.

Una de las que se animó a pasar por el desafío y colocarse la famosa máscara fue Fátima Flórez. Ahora, tras quedar afuera del concurso, la experimentada imitadora contó cómo fue su paso por el reality y también, habló de lo que sucede detrás de cámara para que realmente funcione el ciclo.

Sobre los investigadores, indicó: "La vi muy ducha a Karina, tiene un oído por ser cantante bastante afilado, creo que fue sacando a muchas personas. Obviamente, Lizy me descubrió por el lado más actoral y del cuerpo, de los movimientos. Wanda viene más de afuera y no nos conoce tanto, la pude engrupir un poquito más de tiempo. Y Moldavsky, para mí que me quería y hacía fuerza para que me quede un poco más".

Fátima Flórez en ¿Quién es la máscara?

Acerca de lo que nadie ve, Fátima señaló: "Llegás en un auto a varias cuadras y ya te ponen la máscara. Te metés en el camarín y estás sola hasta que te llaman para ir a grabar. Es completamente hermético. De verdad, yo no tengo idea de quiénes son mis compañeros, ni la menor idea".

Y agregó: "Mantuve el hermetismo que pide el programa, solamente lo sabía mi marido, obviamente". También, en diálogo con La Once Diez, se refirió a la conductora del programa. "Yo nunca había trabajado con ella. ¡Me encantó! Me parece súper diva, elegante, me parece que está muy bien, fresca. Es un formato nuevo, hay que ir encontrándolo y me parece que lo lleva muy bien", manifestó al aire Flórez.