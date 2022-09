El duro presente que vive el padre de Jesica Cirio

No es novedad que Jesica Cirio y su papá, Horacio Cirio, están distanciados hace años. "No le encuentro explicación a la enemistad tan prolongada con mi hija. Yo estoy seguro de que no le hice nada grave más que salir en los medios. No sé si para ella fue un bochorno o no, pero tan grave no fue. Ya van diez años que dejó de hablarme y no es fácil…no es una hija que la dejás de ver y no la ves más, la veo en todos lados, en una revista, en internet, en la televisión", señaló meses atrás.

Horacio Cirio

Él a diferencia de su hija, no está atravesando un buen momento económico y esto viene ocurriendo desde hace tiempo. Meses atrás, indicó: "Cuesta muchísimo pero no bajo los brazos. Yo tengo un nene que cumplió 10 años y todo es por él. A veces como que me pincho un poquitito pero él me da la fuerza que necesito para abrir los ojos a la mañana y salir".

Hoy, Horacio vive un duro presente y se las rebusca para salir adelante. "La voy llevando, lo mío es el día a día, siempre con mi mujer peleándola", reveló en diálogo con Mitre Live.

Y Cirio agregó: "Ahora está el furor de las figuritas del Mundial y estoy vendiendo. Mi hijo mucho no se enganchó con eso. En mi época era un loco de las figuritas, me compraba cajas. Jugábamos en la escuela y eran otro tipo de figuritas más de cartón. Antes las juntaba de pequeño y ahora las vendo”.

El papá de la conductora de Telefe contó que vende el paquete de figuritas a $200, un poco más caro de lo que cuesta en otros lugares y reconoció que hay faltantes de las mismas: “No sé por qué no hay figuritas, los que fabrican figuritas deberían prever y hacer funcionar la maquina día y noche para abastecer pero bueno, qué se yo", manifestó.