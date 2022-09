Jesica Cirio enseñó una sencilla y saludable receta para los antojos dulces

Jesica Cirio es una de las modelos argentinas que goza de una gran popularidad. Si bien hoy está rodeada de muchas personas y afectos, en sus infancia no fue igual. "Nunca tuve amigos. O sea, en mi infancia tenía a mis amigas de la casa de mi abuela que las veía cuando iba a la casa de mi abuela", contó a Teleshow.

Y agregó: "Mi único día libre eran los domingos. Igual me encantaba, no era un sacrificio. Yo amaba lo que hacía y lo disfrutaba mucho y no percibía este conflicto de alimentación en ese momento tampoco. Esto fue después de muchos años".

De chica quería ser bailarina del Teatro Colón y dejaba hasta la última gota de sudor en cada clase para cumplir un gran sueño. "He pasado por distintas etapas de mi vida donde me golpeé, me choqué, y todas esas cosas me hicieron crecer. Me hicieron entender qué es lo que estaba mal y qué hacer para modificarlo", señaló.

Hoy, continúa continúa con su faceta artística con sus clases de zumba. Además, con los años desarrolló su costado fitness y en Instagram se dedica a compartir rutinas de entrenamiento y de vez en cuando, alguna que otra receta saludable. Esto fue lo que ocurrió en su última publicación y sus admiradores quedaron encantados.

"Si tenés antojo de algo dulce, ¡esta receta te va a encantar! Snicker saludable de banana y chocolate", escribió junto al video donde explica paso a paso.

Sobre los ingredientes, detalló: Banana, mantequilla de maní, maní sin sal, chocolate sin azúcar". Finalmente, indicó: "Así de fácil, rico y saludable".