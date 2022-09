Mirtha Legrand expresó su profunda tristeza por la muerte de Nelly Trenti, su histórica locutora

A través de las redes sociales, Mirtha Legrand expresó su sentir por la muerte de su histórica locutora, Nelly Trenti. La diva se refirió con sentidas palabras al tiempo de trabajo y amistad que compartieron con la profesional de la locución que falleció a los 85 años.

Aquel legendario "Con ustedes, la señora Mirtha Legrand”, que decía Nelly Trenti cuando la legendaria conductora ingresaba en el estudio, se convirtió en una frase recordada por más de una generación.

Desde sus cuentas de Twitter e Instagram, Mirtha Legrand expresó: “Nelly querida, siempre estarás en mi corazón. Una vida profesional juntas. Inconfundible ‘con ustedes la Sra. Mirtha Legrand’. Te voy a extrañar”.

La labor de Trenti en el programa de Legrand empezó por azar, cuando el locutor de los tradicionales almuerzos televisivos se ausentó y enviaron a su colega en reemplazo.

De manera inmediata, Mirtha Legrand quedó encantada con la elegancia y claridad de la locución de Nelly Trenti, por lo cual pidió que la designaran como integrante estable del ciclo. A partir de ese momento, trabajaron juntas durante tres décadas desde comienzos de los años '90.

El año pasado, cuando Mirtha hizo una participación especial en su programa de los sábados en la noche, la locutora no pudo estar presente. “Nosotras somos amigas desde hace más de tres décadas. Miré el programa, por supuesto, porque la amistad es de toda una vida. Es verdad, no estuve, pero ni ella me dejó ni yo la dejé, fue simplemente una circunstancia particular, y por otra parte, la pandemia modificó todo, hasta nuestra manera de ser”, explicó en ese momento Trenti.