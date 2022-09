Murió Nelly Trenti, la histórica locutora de Mirtha Legrand

En estas horas, se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Nelly Trenti, la histórica locutora de Mirtha Legrand. La profesional tenía 85 años y fue parte clave de los legendarios almuerzos televisivos de la diva.

Desde las redes sociales de la productora StoryLab, escribieron este jueves a la noche: “Hoy nos toca despedir a la querida Nelly Trenti. Nuestras condolencias a su familia y amigos. Se va a extrañar esa voz”.

Trenti se recibió en el ISER como locutora y su primer trabajo lo obtuvo a los 17 años, algún tiempo antes de obtener su título. Su labor junto a Mirtha Legrand comenzó en 1990, cuando los almuerzos se emitían desde el viejo ATC.

Más allá de su reconocible desempeño en el ciclo de Legrand, Nelly Trenti también puso su voz a propuestas como Pinti y los Pingüinos, TPA Noticias y Las historias de Galán.

En los programas especiales que hizo el año pasado la diva, la locutora no pudo estar presente. “Nosotras somos amigas desde hace más de tres décadas. Miré el programa, por supuesto, porque la amistad es de toda una vida. Es verdad, no estuve, pero ni ella me dejó ni yo la dejé, fue simplemente una circunstancia particular, y por otra parte, la pandemia modificó todo, hasta nuestra manera de ser”, explicó en esa oportunidad Nelly Trenti en diálogo con Crónica.

Además, sobre la posibilidad de volver a trabajar junto a Mirtha Legrand, la locutora había enfatizado: “Se fueron dando las cosas así y considero que el programa que conduce Juana es otro programa, no es el mismo que hacía Chiquita, tal vez el de ahora está dirigido a un público más joven. Si vuelve Mirtha, voy a estar, yo no reemplazo a nadie”.

Además, entre los logros profesionales de Nelly Trenti se destaca el hecho de que fue la primera mujer en conducir el noticiero de Canal 7 y la primera locutora en ganar un premio Martín Fierro en 1959.