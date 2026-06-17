Duki encendió la polémica en redes sociales con un video que fue viral: "A las minas les calienta"

El referente del trap argentino lanzó un comentario sin filtro sobre qué actitudes masculinas resultan atractivas para las mujeres y el clip generó debate.

El cantante estuvo en el foco de las críticas.

Instalado en Miami para seguir el minuto a minuto de la fiebre mundialista junto a varios colegas y figuras del streaming, como Coker (Mathías Vasile), Goncho Banzas, Coscu y Zeko (Federico Cristalino); Duki protagonizó un peculiar momento que rápidamente encendió el debate en las redes sociales.

Durante una transmisión en vivo que fluía entre anécdotas, el intérprete se animó a opinar sobre los gustos estéticos y las dinámicas de atracción. Lo que empezó como un intento de reflexión personal, terminó en una frase lapidaria que no tardó en volverse tendencia.

Todo arrancó cuando el trapero intentaba explicar su perspectiva sobre los rasgos físicos: “Porque yo tuve esta conversación, pero ponele, no sé el caso de ustedes, a mí me gustan las mujeres. Entonces, un hombre que tenga rasgos femeninos me va a parecer más atractivo”, comenzó detallando, buscando la complicidad.

El clip de Duki que se hizo viral Embed - Duki Sin embargo, la charla subió de tono cuando intentó ponerse en el lugar del público femenino y definir qué tipo de actitudes masculinas les resultan irresistibles. “Pero tal vez a las mujeres, un hombre que tiene rasgos más masculinos, le parece más atractivo".

Acto seguido, y sin ningún tipo de filtro, remató con la frase que hizo estallar el chat de la transmisión: “Tipo que el chabón de repente sea orangután, peludo, asquerosos, gordos, chanchos, hijo de remil put*, basura, mala persona... a las minas le calienta”.