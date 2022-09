Adrián Pallares contó la verdad detrás de la separación de Vicuña y Eli Sulichin

Durante el transcurso de la semana saltó una inesperada noticia con la separación de Benjamín Vicuña y Eli Sulichín. A sólo ocho meses de haber iniciado su romance, ambos le pusieron un punto a la relación y tomarán caminos separados, despertando la curiosidad de todos por tan repentina ruptura.

La primicia la dieron el lunes por la noche en LAM, y luego se vio disparada en los diferentes medios del espectáculo que comenzaron a investigar los motivos. Si bien en un principio se habló de que ella lo dejó a él, lo cierto es que con el correr de las horas se sumaron otras posibilidades que tomaron mayor fuerza.

Fue así como el periodista Adrián Pallares, conductor junto a Rodrigo Lussich del programa 'Socios del espectáculo', reveló los verdaderos motivos de la separación que sufrió la pareja. Esto contradice la primera versión que circuló al respecto, ya que el actor chileno habría sido quien tomó la decisión.

“Él es un caballero y, para que esto termine bien, no le molesta que circule la versión que ella habría sido quien lo dejó. Lo que a mí me cuentan es que en el último tiempo salía mucha información del riñón más profundo y que él no podía terminar de descubrir quién era”, comenzó explicando Karina Iavícoli, panelista del programa.

“¿Como que ella filtraba cosas?”, preguntó Pallares, mientras que su compañera dejó abierta la pregunta: “Lo dijiste vos, Adri”. Acto seguido, el conductor expandió: “Esto de la separación lo contó ella”, compartiendo que este no era el momento para filtrar tanta información personal de Vicuña dado el mal presente que atraviesa con la salud de su padre.

“Hablé con gente muy cercana que me confirmó la separación y utilizaron la frase 'hay buena onda, pero están en momentos distintos'”, agregó Pallares. Despejando cualquier duda que podía haber en la charla, Pallares sentenció que la discreción respecto a la información personal habría sido un detonante.

Recordemos que días atrás, el ex de la China Suárez y Pampita fue abordado por los medios y fue consultado al respecto de su separación con Sulichín. “No voy a hablar de eso porque me parece mejor así pero igual gracias por preguntar”, declaró, mostrándose algo incómodo por la pregunta.

Más allá de los motivos y del consenso que hayan tenido entre ambos al dar por finalizada la relación, hoy el actor vive un duro momento con la delicada salud de su padre, que se encuentra internado en Chile. Conmovido y entendiblemente movilizado por toda esta situación, trata de ser muy reservado al respecto a pesar de mostrarse muy sensible con el tema.