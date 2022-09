La terminante respuesta de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron por su separación de Eli Sulichin

Benjamín Vicuña transita un delicado momento personal por distintos motivos. Por un lado, la preocupante situación de salud que transita su padre, motivo por el cual el actor ha viajado a Chile en repetidas ocasiones. Por otro, su separación de Eli Sulichin, situación sobre la que se mantuvo en silencio hasta ahora en la que se refirió de manera categórica en un móvil para Socios del Espectáculo (El Trece).

Hasta el momento, lo que se rumorea es que Eli Sulichin habría tomado la decisión de no seguir adelante en la relación con Benjamín Vicuña. “Ella dio por terminada la relación. No hubo conflicto, ni pelea. Creo que los dos se quieren mucho. No hay terceras personas. Ella es más chica, él es más grande. Él tiene muchos hijos, diferencia de agenda, de momentos”, detalló en estos días Yanina Latorre en LAM (América).

Frente a las versiones de ruptura, tanto Vicuña como Sulichin se mantuvieron en silencio, hasta este jueves en que el actor fue abordado por un móvil del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. “Estoy cansado porque estoy viajando a Chile, llegué hoy, pero es donde tengo que estar y lo que tengo que hacer”, se sinceró el artista.

En tanto que cuando le preguntaron sobre la situación de salud de su padre, Benjamín Vicuña respondió: “No voy a entrar en detalles íntimos, pero es donde tengo que estar”. Mientras que sobre la ruptura con Eli Sulichin tampoco se explayó, aunque tampoco desmintió la separación. “No voy a hablar de eso porque me parece que es mejor así, pero igual gracias por preguntar”, expresó.

Finalmente, cuando el cronista de Socios del Espectáculo consultó: “¿Fue por un tema de exposición porque te vimos hasta con ganas de volver a ser padre?”, Vicuña hizo un silencio y luego al referirse a cómo está transitando este momento contesstó: “Como todos, hay que estar. Gracias como siempre por bancar y por la preocupación”.