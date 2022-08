Por qué Eli Sulichín dejó a Benjamín Vicuña en su momento más difícil

El lunes 29 de agosto informaron en LAM que la pareja de Benjamín Vicuña y Eli Sulichín llegó a su fin, luego de ocho meses de relación que parecían perfectos. Nada anticipaba la ruptura que, como una bomba, estalló en la vida del chileno, en su peor momento.

"Él no se la esperaba. El tema es que tienen vidas muy diferentes. Benjamín está laburando en Chile y ocupándose de su papá, que estuvo con algunos problemas de salud y ahora está estable", contó Yanina Latorre, al anunciar la separación que, al parecer, tiene su explicación en los diferentes tiempos de cada uno.

Según la angelita, las “diferencias de agenda” pudieron más que el amor, y la hija de Karin Sulichín, la amiga de Pampita, no logró compatibilizar sus frecuentes viajes laborales con las idas y venidas de Vicuña. Más en las últimas semanas, cuando el hombre debió volar de urgencia de Buenos Aires a Santiago para acompañar a su papá, internado por un severo cuadro de salud en la Clínica Las Condes.

Apenas se enteró de que su padre había empeorado, Vicuña se subió a una compleja logística de viajes para cumplir con las funciones teatrales de El método Grönholm, en Buenos Aires, y poder acompañar a Juan Pablo Vicuña Parot, con quien en el último tiempo había tenido un acercamiento luego de años de relación tirante.

Y si bien el actor temió lo peor y llegó a despedirse de su padre, con los días, y de a poco, el panorama fue estabilizándose. “Estoy en una situación familiar difícil y quizás por eso mismo no estábamos salimos a comer con los compañeros, porque la verdad es un momento difícil que hoy estamos, gracias a Dios, un poco mejor”, dijo Benjamín a LAM, cuando le preguntaron por la supuesta mala onda que había con sus colegas.

“Es un elenco que ha bancado lo que estoy pasando, que viene de varios meses”, aseguró Vicuña en esa oportunidad, al desmentir roces con los actores y destacar el aguante que, aparentemente, no termino de tener de parte de quien más lo esperaba: su novia Eli.

Sin embargo, aparentemente el ex de la China Suárez no se veía venir que su historia con Sulichín estaba en sus últimos momentos. De hecho, en varias entrevistas había dejado abierta la puerta para volver a tener un hijo (el actor ya tiene cinco, tres con Carolina Ardohain y dos con Eugenia Suárez) y siempre destacaba la gran compañera que había encontrado en Sulichín.

"Yo creo que él no se lo esperaba, estaban bien", insistió Latorre. "Yo una vez me los crucé y me pregunté ‘¿cuánto tiempo podrá aguantar esta chica este ritmo de vida?", agregó la rubia, y señaló que la separación no tuvo un conflicto ni hubo terceras personas involucradas.

"Yo los había visto el viernes en un cumpleaños y se los veía bien, nos saludamos, bailamos, comimos sushi. Pero ella es bastante más chica, él es más grande, tiene muchos hijos… Hay diferencia de agenda, de fin de semana", opinó Latorre sobre este final que dejó a todos sorprendidos, empezando por Vicuña.