Por qué María Laura Santillán y Luis Novaresio ya no hacen pases: "Se pudrió todo con..."

Luis Novaresio y María Laura Santillán se saludan en los pasillos de LN+ y tienen buena onda cada vez que se ven. Pero, a raíz de diversos conflictos entre los dos, decidieron dejar de hacer pases, ese momento que tanto rinde en términos de rating y que parece ser el favorito de los gerentes de los canales.

“Al aire no va más, Luis no quiere”, dijo Laura Ubfal en Gossip al tocar este tema de internas y roces profesionales entre los periodistas que ya había anticipado Marina Calabró en Lanata sin filtro.

¿Cuál es la razón por la que Novaresio eligió dejar de recibir a Santillán en los mediodías? En primer lugar, hay una cuestión de ritmos desacompasados que en los últimos pases se hizo muy notorio en diversos cruces y comentarios.

El motivo es simple: Luis conduce un programa de tres horas y cuando se acerca el final quiere distenderse y aflojar con un poco de color y asuntos livianos. En cambio, María Laura, que en 2021 dejó Telenoche después de 17 años, llega al canal con toda la energía y una impronta bien arriba, enfocada en los temas más importantes y álgidos del día.

“Además, se pudrió todo con una invitada”, señaló la conductora de KZO, en referencia al momento incómodo que se vio al aire cuando Novaresio quiso saludar a una conocida, Mónica Fein, mientras María Laura no quería “quemarla”. Esa fue la gota que colmó el vaso y que los llevó a ponerle punto final a ese momento televisivo que últimamente estaba repleto de chicanas y palitos.

“Los conductores que no quieren saber nada con adaptarse el uno al otro. Es un tema de egos y Luis Novaresio se lo reconoció a Marina Calabró”, agregó la Ubfal, antes de reproducir un audio con la explicación del periodista que en junio celebró su primer año de casado con Braulio Bauab.

“El pase decidimos no hacerlo más porque me parece que no era un modo de encuentro. A mi modo de ver, el pase es darle la bienvenida a quien viene. Veníamos con diferencias de ritmos. Nosotros tenemos el programa más largo del canal, a esa hora ya estamos más distendidos”, empezó.

“María Laura piensa que hay que arrancar con la agenda dura. En el último pase hubo un lío con sus invitadas, yo quería saludarla, ella no; no nos sumaba profesionalmente ni a uno ni a otro”, concluyó Luis, dando el tema por cerrado.