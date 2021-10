María Laura Santillán reveló detalles de su escandalosa salida de Telenoche

María Laura Santillán regresó anoche a la televisión pero no lo hizo como conductora. Luego de nueve meses de su última aparición en Telenoche (eltrece), la conductora fue invitada al programa que conduce Jonatan Viale por LN+. Allí habló sobre su polémico retiro tras 17 años al frente del noticiero.

"Es la primera vez que vengo a la tele. Estuve muy triste porque extrañaba mucho. Fueron treinta años en la televisión", comenzó diciendo visiblemente emocionada. Luego, habló sobre los motivos de su alejamiento."Yo creo que alguna persona del canal decidió que quería gente más joven. Suele pasar que hay gente que cree que en la tele tiene que haber gente joven. Alguien decidió que estaba vieja, ¿a vos te parece? Con lo pendeja que soy", comentó sumándole una pizca de humor.

Finalmente, la periodista recordó cómo fue aquel momento cuando se enteró que no seguiría al frente del noticiero: "Me lo avisaron a último momento. Me decían que había cumplido un ciclo. Fue horrible, faltando pocos días para fin de año". En este sentido, exigió respeto por su trayectoria: "Había que cuidarme un poco, 30 años. Ingratitud no, yo no soy así".