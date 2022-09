El emocionante video con el que Cris Morena recordó a Romina Yan a 12 años de su muerte

Se cumplieron 12 años de la muerte de Romina Yan, motivo por el que su madre, Cris Morena, eligió recordarla con un emocionante video que publicó en sus redes sociales a modo de homenaje y en el que se pueden ver imágenes de la actriz junto a un poema.



“Romina, muchachita alada. Romina, dulce, iluminada. Romina, almita elegida. Romina, para dar la vida. Ro, tu luz es la mía. Te amo, mamá”, escribió, en un día tan movilizante y sensible para ella y su familia.



Asimismo, como regalo para los fanáticos de Romina Yan, se decidió publicar un disco inédito de las canciones de Bella y Bestia, la serie televisiva que protagonizó junto a Damián De Santo y Maximiliano Ghione en el año 2008.



“B&B fue una historia que me marcó para siempre. Dos vecinos, dos familias, atravesadas por la música, la comedia y el amor. Hoy les comparto en Youtube las canciones de ese gran programa que muchos no vamos a olvidar nunca”, comentó Cris Morena.



Sin duda la muerte de Romina Yan fue un hecho conmocionante en la Argentina, por lo sorpresivo y por tratarse de una joven de 36 años. El 28 de octubre de 2010, tras una descompensación en un gimnasio, la actriz fue llevada de urgencia a la guardia del Hospital Central de San Isidro, donde intentaron reanimarla durante 50 minutos. No fue posible.



En ese momento, fueron varias las versiones que circularon en torno a su fallecimiento. La primera autopsia presentada por los médicos forenses aseguraba que la actriz había sufrido un paro cardíaco no traumático. Los medios, por su parte, también asociaron el caso a una aneurisma y muerte súbita.

Cris Morena y Romina Yan.



Cuatro días más tarde, una segunda parte de la autopsia fue revelada por el diario Perfil. En una misma nota se pudo conocer que su corazón no padecía ninguna patología. A eso, se le sumó el dato de que la joven sufría anorexia desde hacía unos años.



Dicho trastorno de origen neurótico, sumado al ejercicio extenuante y al consumo de diuréticos por parte de Romina Yan podría haber sido la causante de la temprana muerte de la actriz.