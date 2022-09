Gladys La Bomba Tucumana confesó por qué Karina La Princesita la “odia”

Gladys La Bomba Tucumana apuntó contra Karina La Princesita, la acusó de ser ella la culpable de no generar una buena relación. Es que ambas han trabajado juntas en varias oportunidades, sin embargo esto no acercó a las cantantes. La molestia viene debido a que una de ellas se acercó y la otra la rechazó.

Más allá de su hit La Pollera Amarilla, hay otra cosa que caracteriza a la Bomba Tucumana y es no tener pelos en la lengua a la hora de hablar y apuntar a quienes considera están en su contra. En esa lista se encuentra Karina.

Y si bien ambas tienen varias cosas en común, como el hecho de ser cantantes de cumbia tropical, compartir el Bailando 2017 y cantando 2020, las cosas entre ellas nunca lograron estar de la mejor manera. A raíz de esto, Gladys mencionó que la culpable de que esto sea así fue la ex del Polaco.

"Con Karina no pegamos onda. Ella no deseó tener buena relación conmigo, nunca", disparó la cantante en diálogo con Por si las Moscas. Al parecer, Gladys esperaba que por tener cosas en común podrían haber forjado una buena relación, pero eso no pasó.

Además, mencionó que hubo un momento en el cual ella intentó acercarse para entablar una relación: "Podríamos habernos llevado bien en 2017, en Bailando, y ella no quiso tener buena energía conmigo, no entendí bien por qué...".

Por su parte, ella no temió a la hora de contar cómo es fuera de los escenarios. Marcó que siempre intenta ser sociable, no solo con sus seguidores que la acompañan a todas partes, sino que también busca llevarse bien con sus compañeros de trabajo.

"Yo, encima, soy de sociabilizar mucho, saludo a todo el mundo y no entiendo por qué no hay nada de onda", confesó La Bomba, quien se mostró un poco dolida por la reacción que tiene Karina al no dejar que se acerque para llevarse de la mejor manera.

De esta manera le tiró la pelota a Karina, haciéndola responsable de que no se lleven bien. Veremos si La Princesita tiene algo para retrucarle a Gladys luego de esta dura acusación que la deja mal parada.