¡Raro! La Princesita Karina engaña a sus seguidores

Karina "La Princesita" es muy activa en las redes sociales, prácticamente todos los días comparte algo con sus seguidores, sobre todo imágenes y posteos del Cantando 2020, show en el que participa como jurado. Lo llamativo es que hace constantemente un pedido a sus seguidores e incluso los engaña para obtener lo que busca.

La Princesita tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram y todo el tiempo incentiva la interacción de sus fans, buscando reacciones y comentarios. Lo curioso es que muy seguido pide que le pongan "me gusta" a sus posteos con frases como: "Solo se vive una vez. Así que no dudes, poné tu like y feliz Navidad", "Hola a todooooos! Denme sus likes" o "Dame los últimos likes de este año".

Pero eso no es todo, en distintos videos Karina agrega frases como "No te olvides de tocar dos veces la pantalla, así se escucha más fuerte la música" o "Tocá dos veces y mirá lo que pasa".

Lo cierto es que al hacer esa acción y tocar dos veces seguidas la pantalla no se escucha más fuerte la música ni pasa nada que haya que ver, sino que el posteo cosecha los tan ansiados "likes" de La Princesita. ¿Lo hará buscando interacción en la red social más popular o será una cuestión de ego?